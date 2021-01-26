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Представлен драйвовый трейлер к выходу 8-го сезона Apex Legends

26 января 2021, 18:58

Готовы устроить переполох 2 февраля?

Apex Legends - трейлер 8 сезона / Respawn

Уолли Фьюз станет новым, шестнадцатым по счету героем мега-популярной королевской битвы Apex Legends и присоединится к турниру в восьмом сезоне, который стартует уже на следующей неделе, 2 февраля 2021 года.

К этому событию EA и Respawn опубликовали геймплейный трейлер 8-го сезона, который оформили в стиле ретро-боевиков. Даже читать закадровый текст пригласили Джона Бэйли, "голос" YouTube-канала Honest Trailers.

Помимо Уолли Фьюза сезон, который будет носить название "Хаос", добавит в игру винтовку 30-30 Repeater и масштабно обновит карту "Каньон Кингс", разрушенную в ходе прибытия Фьюза. Также, на момент появления геймлейного трейлера на YouTube, как минимум в двух языковых вариантах описания ролика была информация о том, что начиная с 8-го сезона Apex Legends стартует и на Nintendo Switch. Но в итоге, эта строчка из описания короткометражки скоропостижно была удалена.

Незадолго до старта 8-го сезона Electronic Arts проведёт первый из зимнего цикла онлайн-турнир – "Apex Legends Global Series", который изначально планировался к старту в позапрошлое воскресенье (17 января), но был перенесён из-за багов в игре.

Apex Legends 8 сезон трейлер

Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом. Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.

Напомним, что ранее разработчики объявили о начале первого коллекционного события "Ночной бой" в седьмом сезоне своей мега-популярной королевской битвы. В рамках события геймеры смогут получить 24 новых тематических предмета, которые приобретаются напрямую за монеты Apex или ценные металлы, а также выпадают из наборов. Наградой за сбор всех предметов станет реликвия Гибралтара.

Steam PlayStation 4 Xbox One Apex Legends
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