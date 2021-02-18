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Игровая индустрия в цифрах: кто такой современный украинский геймер

18 февраля 2021, 14:35

Компании NielsenIQ и Wargaming представили результаты первого в истории комплексного исследования игроков в видеоигры в Украине.

World of Tanks - самая популярная игра в Украине / Wargaming

За последние годы игровая индустрия, а вместе с ней и игроки, существенно изменились. Из нишевого хобби, которым увлекались преимущественно подростки, и которое обслуживали несколько компаний, игровой рынок превысил $174 млрд в 2020-ом.

В 2020-ом году финал киберспортивной "Лиги легенд" просмотрели больше зрителей, чем оба чемпионата США по футболу и бейсболу вместе взятые.

По мере того как менялись сами игры, менялся имидж геймеров. Для того чтобы узнать, как именно он изменился, компания Wargaming совместно с NielsenIQ провели исследование украинского рынка видеоигр, в ходе которого исследователи выяснили, кто же такой украинский игрок в мировой цепочке индустрии игровых развлечений.

Что известно

Опрос проводился среди 500 респондентов в возрасте 13−55 лет. Обязательным условием при отборе участников было то, чтобы они играли в видеоигры хотя бы раз в месяц.

Результаты опроса подтвердили, что сегодняшний геймер – это далеко не тот стереотипный одинокий подросток, который играет в подвале дома своих родителей. Средний возраст украинского игрока – 31 год, при этом сохранен гендерный баланс, играют как мужчины, так и женщины практически в одинаковой пропорции. 65% респондентов исследования живут в браке, а у 7 из 10 есть одно либо больше высших образований.

Также согласно исследованию, 73% украинских геймеров играют в видеоигры чтобы расслабится, а 57% – чтобы убить время.

Самые популярные игры. Самой популярной игрой в Украине является World of Tanks – 16% респондентов играют в нее чаще других игр, а 26% опрошенных минимум один раз сыграли в игру за последний месяц.

На втором месте футбольные симуляторы FIFA20/FIFA21 с 9% аудитории, а на третьем – Minecraft с 8%. В первую пятерку, в том числе вошли Grand Theft Auto V и Counter-Strike: Global Offensive. Десятку самых популярных игр замыкает World of Warcraft.

Во что играют и на что тратят. Самыми популярными жанрами видеоигр в Украине стали Puzzle, Vehicle Shooter, Shooter и Simulation. Чаще всего в игры этих жанров играют 12%, 11%, 10% и 10% игроков соответственно. Время от времени украинцы в основном играют в игры жанров Shooter (38%), Simulation (32%), Action (31%) и Adventure (31%). Самыми популярными жанрами видеоигр, на которые респонденты тратят деньги, являются Vehicle Shooter (8%) и Sport (7%).

Средние траты в месяц на игры этих жанров составляют 242 гривны и 342 гривны соответственно. Больше всего украинские игроки тратят на игры в жанрах Fighting и RPG – 433 гривны и 617 гривен в месяц соответственно.

Коронавирус и видеоигры. Мы живем в особую эпоху, когда компьютерные игры как никогда необходимы, будь то для связи с внешним миром или для того, чтобы абстрагироваться от него в пользу фантазий. И, к счастью или к несчастью, впервые в истории у нас появилось достаточно времени, чтобы уйти в них с головой.

Пандемия коронавируса существенно повлияла на привычки игроков Украины – 56% респондентов стали играть чаще в видеоигры, а реже – всего 4%. При этом у 46% игроков, платящих за игры, траты во время пандемии не поменялись, 31% стали платить больше, а 13% – меньше. Что касается времени, которое респонденты тратят на игры, то 1-3 часа за игрой в будни проводят 54%, а на выходных – 43%. В неделю игроки в среднем играют 4 раза, играя почти 4 часа в выходные.

Сколько украинцы тратят на игры. В Free 2 Play-игры 72% украинских игроков играют чаще всего и 88% – время от времени. В платные игры с платной подпиской – 9% и 24% соответственно, а в платные игры (разовая покупка) – 18% и 40% соответственно.

От 250 до 500 гривен в месяц на игры тратит 41% респондентов, еще 30% – до 250 гривен в месяц. 29% игроков тратит больше 500 гривен в месяц.

Ранее мы сообщали, что в Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).

На данный момент так называемый "налог на Гугл" существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.

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