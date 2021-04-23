В Apex Legends близится очередной сезон – представлен релизный трейлер

Опубликован трейлер 9 сезона Apex Legends / Respawn

В честь скорого запуска нового сезона в Apex Legends, студия Respawn Entertainment опубликовала новый кинематографичный трейлер, в котором показала новый режим королевской битвы – "Арену".

Сами разработчики пока никаких деталей о нём не рассказывали. По утечкам, в нём два отряда по три человека будут сражаться друг с другом на компактных закрытых уровнях.

Сезон "Наследие" в Apex Legends начнётся 4 мая. Помимо "Арен", в нём появится персонаж Валькирия, дочь одного из боссов Titanfall 2 – агента Вайпера, которого мы убили в сюжетной кампании, "заражённая" карта "Олимп" и лук "Боцек", который способен наносить огромный урон на средней дистанции.

Подробнее об "Арене" расскажут 26 апреля, когда выйдет следующий трейлер нового сезона. Напомним, что в настоящий момент в игре проходит восьмой сезон под названием "Хаос", который добавил в игру нового героя Уолли Фьюза, винтовку 30-30 Repeater и масштабно обновил карту "Каньон Кингс",

Apex Legends - трейлер 9 сезона

Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом.

Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.