Авторы Apex Legends рассказали, чего ждать игрокам от нового сезона

Apex Legends - подробности 9 сезона / Respawn

Студия Respawn Entertainment решила в очередной раз порадовать фанатов Apex Legends новой анимационной короткометражкой, которая напрямую связана с сюжетом Titanfall 2 – в ней появляется дочь одного из врагов шутера, которого мы убили в сюжетной кампании.

Она же [Валькирия] и станет новой легендой королевской битвы в сезоне "Наследие", который стартует 9-го мая.

Также стали известны кое-какие детали грядущего сезона:

Новым видом оружия станет лук "Боцек", который способен наносить огромный урон на средней дистанции, однако для этого важно, чтобы каждый снаряд бил точно в цель;

Город "Олимп" стал центром эпидемии – вырвавшаяся на свободу инфекция задушила город корнями и дикой растительностью;

Новый сезон будет без цифры – просто "Наследие";

Ультой Валькирии, похоже, станет возможность взлетать благодаря экзоскелету.

К ролику прилагаются русские субтитры (включаются в настройках YouTube).

Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом. Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.

В настоящий момент в игре проходит восьмой сезон под названием "Хаос", который добавил в игру нового героя Уолли Фьюза, винтовку 30-30 Repeater и масштабно обновил карту "Каньон Кингс",