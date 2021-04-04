Apple Arcade потужно оновився – в сервісі з'явилося 30 нових ігор

В Apple Arcade додали більше 30 ігор / Apple

Компанія Apple оголосила про найбільше оновлення ігрового сервісу Apple Arcade з моменту його запуску. У сервісі з'явилося відразу 30 нових ігор від популярних брендів, франшиз і розробників.

Окрасою програми стала перша частина Fantasian – це мобільна рольова гра від легендарного геймдизайнера, Хіронобу Сакагуті, творця культової серії Final Fantasy. Реліз другої частини Fantasian очікується в другій половині цього року.

Крім того, в Apple Arcade вийшов самурайський бойовик World of Demons від талановитої студії PlatinumGames, причому абсолютно безплатно. За сюжетом, гравцям випадає роль безстрашного самурая, який веде армію міньйонів-екаїв проти сил зла. А у фіналі їх чекає сутичка з повелителем всього і вся, демоном сютен-додзі.

Також Apple розповіла, що в рамках оновлення сервіс отримав дві нові категорії ігор: "Вічна класика" і "Хіти App Store". Ось інші ігри, які додали в сервіс:

Backgammon

Badland

Bleck

Chameleon Run

Checkers Royal

Chess: Play and Learn

Clap Hanz Golf

Cut the Rope Remastered

Don't Starve: Pocket Edition

Flipflop Solitaire

Fruit Ninja Classic

Good Sodoku

Mahjong Titan

Mini Metro

Monument Valley

NBA 2K21 Arcade Edition

Really Bad Chess

Reigns Plus

Simon's Cat: Story Time

Solitaire

SongPop Party

SpellTower

Star Trek Legends

Sodoku Simple

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

The Oregon Trail

The Room Two

Threes!

Tiny Crossword

Трейлер Fantasian - нової гри від творця Final Fantasy

Apple Arcade в Україні

Нагадаємо, що підписка на Apple Arcade була запущена у вересні 2020 року і коштує в Україні $4,99/міс. За ці гроші користувачі iPhone і iPad отримують доступ до великої бібліотеки ігор, в яких немає реклами, вбудованих покупок і мікротранзакцій.

Також підпискою можна поділитися в рамках сімейного акаунта. В одну "сім'ю" можуть увійти до 6 користувачів – але потрібно, щоб у всіх була одна і та ж країна реєстрації Apple ID.

Раніше популярний музичний сервіс Spotify нарешті запустили в Україні на PS4 і PS5. Оновлення доступне як у безплатній версії, так і за передплатою Spotify Premium.