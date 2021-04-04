Apple Arcade потужно оновився – в сервісі з'явилося 30 нових ігор

Серед них є як вже відомі тайтли, типу Monument Valley, так і новинки на кшталт Fantasian від творця культової Final Fantasy.
Компанія Apple оголосила про найбільше оновлення ігрового сервісу Apple Arcade з моменту його запуску. У сервісі з'явилося відразу 30 нових ігор від популярних брендів, франшиз і розробників.
Окрасою програми стала перша частина Fantasian – це мобільна рольова гра від легендарного геймдизайнера, Хіронобу Сакагуті, творця культової серії Final Fantasy. Реліз другої частини Fantasian очікується в другій половині цього року.
Крім того, в Apple Arcade вийшов самурайський бойовик World of Demons від талановитої студії PlatinumGames, причому абсолютно безплатно. За сюжетом, гравцям випадає роль безстрашного самурая, який веде армію міньйонів-екаїв проти сил зла. А у фіналі їх чекає сутичка з повелителем всього і вся, демоном сютен-додзі.
Також Apple розповіла, що в рамках оновлення сервіс отримав дві нові категорії ігор: "Вічна класика" і "Хіти App Store". Ось інші ігри, які додали в сервіс:
- Backgammon
- Badland
- Bleck
- Chameleon Run
- Checkers Royal
- Chess: Play and Learn
- Clap Hanz Golf
- Cut the Rope Remastered
- Don't Starve: Pocket Edition
- Flipflop Solitaire
- Fruit Ninja Classic
- Good Sodoku
- Mahjong Titan
- Mini Metro
- Monument Valley
- NBA 2K21 Arcade Edition
- Really Bad Chess
- Reigns Plus
- Simon's Cat: Story Time
- Solitaire
- SongPop Party
- SpellTower
- Star Trek Legends
- Sodoku Simple
- Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat
- The Oregon Trail
- The Room Two
- Threes!
- Tiny Crossword
Трейлер Fantasian - нової гри від творця Final Fantasy
Apple Arcade в Україні
Нагадаємо, що підписка на Apple Arcade була запущена у вересні 2020 року і коштує в Україні $4,99/міс. За ці гроші користувачі iPhone і iPad отримують доступ до великої бібліотеки ігор, в яких немає реклами, вбудованих покупок і мікротранзакцій.
Також підпискою можна поділитися в рамках сімейного акаунта. В одну "сім'ю" можуть увійти до 6 користувачів – але потрібно, щоб у всіх була одна і та ж країна реєстрації Apple ID.
Раніше популярний музичний сервіс Spotify нарешті запустили в Україні на PS4 і PS5. Оновлення доступне як у безплатній версії, так і за передплатою Spotify Premium.