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Apple Arcade потужно оновився – в сервісі з'явилося 30 нових ігор

4 квітня 2021, 18:18

Серед них є як вже відомі тайтли, типу Monument Valley, так і новинки на кшталт Fantasian від творця культової Final Fantasy.

Apple Arcade
В Apple Arcade додали більше 30 ігор / Apple

Компанія Apple оголосила про найбільше оновлення ігрового сервісу Apple Arcade з моменту його запуску. У сервісі з'явилося відразу 30 нових ігор від популярних брендів, франшиз і розробників.

Окрасою програми стала перша частина Fantasian – це мобільна рольова гра від легендарного геймдизайнера, Хіронобу Сакагуті, творця культової серії Final Fantasy. Реліз другої частини Fantasian очікується в другій половині цього року.

Крім того, в Apple Arcade вийшов самурайський бойовик World of Demons від талановитої студії PlatinumGames, причому абсолютно безплатно. За сюжетом, гравцям випадає роль безстрашного самурая, який веде армію міньйонів-екаїв проти сил зла. А у фіналі їх чекає сутичка з повелителем всього і вся, демоном сютен-додзі.

Також Apple розповіла, що в рамках оновлення сервіс отримав дві нові категорії ігор: "Вічна класика" і "Хіти App Store". Ось інші ігри, які додали в сервіс:

  • Backgammon
  • Badland
  • Bleck
  • Chameleon Run
  • Checkers Royal
  • Chess: Play and Learn
  • Clap Hanz Golf
  • Cut the Rope Remastered
  • Don't Starve: Pocket Edition
  • Flipflop Solitaire
  • Fruit Ninja Classic
  • Good Sodoku
  • Mahjong Titan
  • Mini Metro
  • Monument Valley
  • NBA 2K21 Arcade Edition
  • Really Bad Chess
  • Reigns Plus
  • Simon's Cat: Story Time
  • Solitaire
  • SongPop Party
  • SpellTower
  • Star Trek Legends
  • Sodoku Simple
  • Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat
  • The Oregon Trail
  • The Room Two
  • Threes!
  • Tiny Crossword

Трейлер Fantasian - нової гри від творця Final Fantasy

Apple Arcade в Україні

Нагадаємо, що підписка на Apple Arcade була запущена у вересні 2020 року і коштує в Україні $4,99/міс. За ці гроші користувачі iPhone і iPad отримують доступ до великої бібліотеки ігор, в яких немає реклами, вбудованих покупок і мікротранзакцій.

Також підпискою можна поділитися в рамках сімейного акаунта. В одну "сім'ю" можуть увійти до 6 користувачів – але потрібно, щоб у всіх була одна і та ж країна реєстрації Apple ID.

Раніше популярний музичний сервіс Spotify нарешті запустили в Україні на PS4 і PS5. Оновлення доступне як у безплатній версії, так і за передплатою Spotify Premium.

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