Apple Arcade мощно обновился – в сервисе появилось сразу 30 новых игр

В Apple Arcade добавили более 30 игр / Apple

Компания Apple объявила о крупнейшем обновлении игрового сервиса Apple Arcade с момента его запуска. В сервисе появилось сразу 30 новых игр от популярных брендов, франшиз и разработчиков.

Гвоздём программы стала первая часть Fantasian – это мобильная ролевая игра от легендарного геймдизайнера, Хиронобу Сакагути, создателя великой серии Final Fantasy. Релиз второй части Fantasian ожидается во второй половине этого года.

Кроме того, в Apple Arcade вышел самурайский боевик World of Demons от небезызвестной студии PlatinumGames, причём совершенно бесплатно. По сюжету, игрокам выпадает роль бесстрашного самурая, который ведёт армию миньонов-ёкаев против сил зла. А в финале их ждёт схватка с повелителем всех они, демоном сютэн-додзи.

Также Apple рассказала, что в рамках обновления сервис получил две новые категории игр: "Вечная классика" и "Хиты App Store". Вот остальные игры, которые добавили в сервис:

Backgammon

Badland

Bleck

Chameleon Run

Checkers Royal

Chess: Play and Learn

Clap Hanz Golf

Cut the Rope Remastered

Don't Starve: Pocket Edition

Flipflop Solitaire

Fruit Ninja Classic

Good Sodoku

Mahjong Titan

Mini Metro

Monument Valley

NBA 2K21 Arcade Edition

Really Bad Chess

Reigns Plus

Simon's Cat: Story Time

Solitaire

SongPop Party

SpellTower

Star Trek Legends

Sodoku Simple

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

The Oregon Trail

The Room Two

Threes!

Tiny Crossword

Трейлер Fantasian - новой игры от создателя Final Fantasy

Apple Arcade в Украине

Напомним, что подписка на Apple Arcade была запущена в сентябре 2020 года и стоит в Украине $4,99/мес. За эти деньги пользователи iPhone и iPad получают доступ к обширной библиотеке игр, в которых нет рекламы, встроенных покупок и микротранзакций.

Также подпиской можно поделиться в рамках семейного аккаунта. В одну "семью" могут войти до 6 пользователей – но нужно, чтобы у всех была одна и та же страна регистрации Apple ID.

Ранее популярный музыкальный сервис Spotify наконец-то запустили в Украине на PS4 и PS5. Обновление доступно как в бесплатной версии, так и по подписке Spotify Premium.