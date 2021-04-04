УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Apple Arcade мощно обновился – в сервисе появилось сразу 30 новых игр

4 апреля 2021, 18:18

Среди них есть как уже известные тайтлы, типа Monument Valley, так и новинки вроде Fantasian от создателя культовой Final Fantasy.

Apple Arcade
В Apple Arcade добавили более 30 игр / Apple

Компания Apple объявила о крупнейшем обновлении игрового сервиса Apple Arcade с момента его запуска. В сервисе появилось сразу 30 новых игр от популярных брендов, франшиз и разработчиков.

Гвоздём программы стала первая часть Fantasian – это мобильная ролевая игра от легендарного геймдизайнера, Хиронобу Сакагути, создателя великой серии Final Fantasy. Релиз второй части Fantasian ожидается во второй половине этого года.

Кроме того, в Apple Arcade вышел самурайский боевик World of Demons от небезызвестной студии PlatinumGames, причём совершенно бесплатно. По сюжету, игрокам выпадает роль бесстрашного самурая, который ведёт армию миньонов-ёкаев против сил зла. А в финале их ждёт схватка с повелителем всех они, демоном сютэн-додзи.

Также Apple рассказала, что в рамках обновления сервис получил две новые категории игр: "Вечная классика" и "Хиты App Store". Вот остальные игры, которые добавили в сервис:

  • Backgammon
  • Badland
  • Bleck
  • Chameleon Run
  • Checkers Royal
  • Chess: Play and Learn
  • Clap Hanz Golf
  • Cut the Rope Remastered
  • Don't Starve: Pocket Edition
  • Flipflop Solitaire
  • Fruit Ninja Classic
  • Good Sodoku
  • Mahjong Titan
  • Mini Metro
  • Monument Valley
  • NBA 2K21 Arcade Edition
  • Really Bad Chess
  • Reigns Plus
  • Simon's Cat: Story Time
  • Solitaire
  • SongPop Party
  • SpellTower
  • Star Trek Legends
  • Sodoku Simple
  • Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat
  • The Oregon Trail
  • The Room Two
  • Threes!
  • Tiny Crossword

Трейлер Fantasian - новой игры от создателя Final Fantasy

Apple Arcade в Украине

Напомним, что подписка на Apple Arcade была запущена в сентябре 2020 года и стоит в Украине $4,99/мес. За эти деньги пользователи iPhone и iPad получают доступ к обширной библиотеке игр, в которых нет рекламы, встроенных покупок и микротранзакций.

Также подпиской можно поделиться в рамках семейного аккаунта. В одну "семью" могут войти до 6 пользователей – но нужно, чтобы у всех была одна и та же страна регистрации Apple ID.

Ранее популярный музыкальный сервис Spotify наконец-то запустили в Украине на PS4 и PS5. Обновление доступно как в бесплатной версии, так и по подписке Spotify Premium.

Apple iPhone iPhone 12 IOS
Сейчас вы просматриваете новость «Apple Arcade мощно обновился – в сервисе появилось сразу 30 новых игр». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Комбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильноКомбуча: в чем ее опасность и как ее употреблять правильно Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фотоВедущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото "Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального"Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального В Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет картыВ Кремле есть три сценария вторжения в Украину: когда Путин раскроет карты

Последние новости

12:15
Россия решила выдворить пять дипломатов из Польши
12:05
Отвод войск России от границ Украины: главные факты и реакция Киева и Запада Видео
12:00
В Минздраве назвали области с зашкаливающим числом пациентов с COVID-19 Видео
11:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
11:46
Тина Кароль посветила грудью в одном халатике в дерзком клипе Красиво Видео
Реклама
11:24
Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает Видео
11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
Реклама
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять