Apple Arcade мощно обновился – в сервисе появилось сразу 30 новых игр

Среди них есть как уже известные тайтлы, типа Monument Valley, так и новинки вроде Fantasian от создателя культовой Final Fantasy.
Компания Apple объявила о крупнейшем обновлении игрового сервиса Apple Arcade с момента его запуска. В сервисе появилось сразу 30 новых игр от популярных брендов, франшиз и разработчиков.
Гвоздём программы стала первая часть Fantasian – это мобильная ролевая игра от легендарного геймдизайнера, Хиронобу Сакагути, создателя великой серии Final Fantasy. Релиз второй части Fantasian ожидается во второй половине этого года.
Кроме того, в Apple Arcade вышел самурайский боевик World of Demons от небезызвестной студии PlatinumGames, причём совершенно бесплатно. По сюжету, игрокам выпадает роль бесстрашного самурая, который ведёт армию миньонов-ёкаев против сил зла. А в финале их ждёт схватка с повелителем всех они, демоном сютэн-додзи.
Также Apple рассказала, что в рамках обновления сервис получил две новые категории игр: "Вечная классика" и "Хиты App Store". Вот остальные игры, которые добавили в сервис:
- Backgammon
- Badland
- Bleck
- Chameleon Run
- Checkers Royal
- Chess: Play and Learn
- Clap Hanz Golf
- Cut the Rope Remastered
- Don't Starve: Pocket Edition
- Flipflop Solitaire
- Fruit Ninja Classic
- Good Sodoku
- Mahjong Titan
- Mini Metro
- Monument Valley
- NBA 2K21 Arcade Edition
- Really Bad Chess
- Reigns Plus
- Simon's Cat: Story Time
- Solitaire
- SongPop Party
- SpellTower
- Star Trek Legends
- Sodoku Simple
- Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat
- The Oregon Trail
- The Room Two
- Threes!
- Tiny Crossword
Трейлер Fantasian - новой игры от создателя Final Fantasy
Apple Arcade в Украине
Напомним, что подписка на Apple Arcade была запущена в сентябре 2020 года и стоит в Украине $4,99/мес. За эти деньги пользователи iPhone и iPad получают доступ к обширной библиотеке игр, в которых нет рекламы, встроенных покупок и микротранзакций.
Также подпиской можно поделиться в рамках семейного аккаунта. В одну "семью" могут войти до 6 пользователей – но нужно, чтобы у всех была одна и та же страна регистрации Apple ID.
Ранее популярный музыкальный сервис Spotify наконец-то запустили в Украине на PS4 и PS5. Обновление доступно как в бесплатной версии, так и по подписке Spotify Premium.