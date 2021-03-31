Spotify наконец-то запустили в Украине на PS4 и PS5

Spotify начал работать на консолях PlayStation в Украине / Sony

Популярный музыкальный сервис Spotify после официального запуска в Украине по неизвестным причинам был недоступен на консолях PlayStation, однако на днях это допущение наконец-то было исправлено.

Теперь приложение без проблем работает в Украине, России, Хорватии, Словении и Израиле. Обновление доступно как в бесплатной версии, так и по подписке Spotify Premium.

Интеграция с Spotify Connect позволяет управлять воспроизведением со смартфона или планшета, а доступ к каталогу можно активировать в один клик. Пользователи PS5 также могут воспользоваться кнопкой Spotify на специальном пульте управления мультимедиа функциями консоли и использовать приставку как отдельный аудиохаб, чтобы управлять музыкой во всем доме.

Кроме того, в Spotify для PlayStation появился специальный раздел "Для геймеров", в котором можно найти саундтреки из фильмов и игр, рекомендованные треки и плейлисты от игрового сообщества.

Как настроить Spotify на PlayStation:

Для начала необходимо загрузить приложение на игровое устройство. Далее интеграцию можно настроить любым из трех способов:

Установить соединение с консолью через Spotify Connect. Для этого оба устройства должны быть подключены к одной сети Wi-Fi

Ввести адрес электронной почты и пароль Spotify

Использовать опцию "Вход с помощью PIN-кода"

К слову, несколькими неделями ранее Spotify получил долгожданную поддержку украинского языка – теперь украинским пользователям по умолчанию предлагают локализованную "соловьиную" версию приложения.

Чтобы "украинизировать" свой Spotify, необходимо обновить его через Play Маркет или App Store.