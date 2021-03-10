Музыкальный сервис Spotify получил поддержку украинского языка

Spotify в Украине / The Spotify Community

В конце прошлого месяца Spotify полноценно перевел интерфейс своего сайта на украинский язык, а сейчас поддержка родного языка появилась в мобильном клиенте крупнейшего музыкального стримингового сервиса.

Особенно полезным для украинских слушателей может стать перевод меню опций, где очень много пунктов и специальных терминов. Чтобы "украинизировать" свой Spotify, необходимо обновить его через Play Маркет или App Store.

Spotify в Украине

Напомним, что официальный запуск Spotify в Украине состоялся 15 июля 2020. Новым украинским пользователям Spotify доступен 3-месячный пробный период, после чего придется оформить платную подписку. Теперь осталось дождаться оплаты в гривнах (сейчас для украинского рынка действуют американские цены в долларах) и, конечно же, подкастов.

Базовый тариф на Spotify Premium в Украине стоит 4,99 доллара (139 гривен). А семейный тариф стартует от 6,49 долларов (179 гривен).

Интрфейс Spotify / Na chasi

Что такое Spotify

Спотифай – это стриминговый сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство. Сервис доступен как в виде веб-сайта, так и приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей.

На сервис приходится около 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.

Среди конкурентов – Apple Music, Яндекс.Музыка, Tidal и другие.