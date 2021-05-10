Apple готує портативну ігрову консоль на зразок Nintendo Switch – ЗМІ

Apple може випустити портативну гібридну консоль / Wccftech

За даними видання Wccftech, американська компанія Apple розробляє власну гібридну консоль на шквалт Nintendo Switch, яка буде оснащена новою однокристальною системою з дуже продуктивним графічним процесором.

Це говорить про те, що купертіновці хочуть випустити продукт, який орієнтований безпосередньо на геймерів. В статті також говориться, що компанія готує ексклюзивні ігрові проєкти.

Більше деталей поки що невідомо, як і орієнтовна дата релізу пристрою, та й чи вийде воно взагалі. Влітку 2020 року з'явилися чутки про те, що компанія Apple працює над ігровою приставкою на базі фірмового процесора. Тоді стверджувалося, що пристрій може бути виконаний у формфакторі телевізійної приставки Apple TV.

Якщо інформація все-таки підтвердиться, то це буде не перший випадок, коли компанія Apple намагається прорватися на ігровий ринок. Раніше ходили чутки про пристрій Mac, орієнтованим на геймерів, але проєкт так і не був офіційно анонсований і незабаром про нього забули. Саме тому поки не слід сприймати інформацію про ігрову консоль від Apple навсправжки.

Неофіційний рендер / Wccftech

Минулого місяця Apple оголосила про найбільше оновлення ігрового сервісу Apple Arcade з моменту його запуску. У сервісі з'явилося відразу 30 нових ігор від популярних брендів, франшиз і розробників.

Нагадаємо, що підписка на Apple Arcade була запущена у вересні 2020 року і коштує в Україні $4,99/міс. За ці гроші користувачі iPhone і iPad отримують доступ до великої бібліотеки ігор, в яких немає реклами, вбудованих покупок і мікротранзакцій.