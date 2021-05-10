Apple готовит портативную игровую консоль наподобие Nintendo Switch – СМИ

Apple может выпустить портативную гибридную консоль / Wccftech

По данным издания Wccftech, американская компания Apple разрабатывает собственную гибридную консоль на манер Nintendo Switch, которая будет оснащена новой однокристальной системой с очень производительным графическим процессором.

Это говорит о том, что купертиновцы хотят выпустить продукт, который ориентирован непосредственно на геймеров. Источник также сообщает, что компания готовит эксклюзивные игровые проекты.

Больше деталей пока что неизвестно, как и ориентировочная дата релиза устройства, да и выйдет ли оно вообще. Летом 2020 года появились слухи о том, что компания Apple работает над игровой приставкой на базе фирменного процессора. Тогда утверждалось, что устройство может быть выполнено в форм-факторе телевизионной приставки Apple TV.

Если информация все-таки подтвердится, то это будет не первый случай, когда компания Apple пытается прорваться на игровой рынок. Ранее ходили слухи об устройстве Mac, ориентированным на геймеров, но проект так и не был официально анонсирован и вскоре о нём забыли. Именно поэтому пока не следует воспринимать информацию об игровой консоли от Apple всерьёз.

Неофициальный рендер / Wccftech

В прошлом месяце Apple объявила о крупнейшем обновлении игрового сервиса Apple Arcade с момента его запуска. В сервисе появилось сразу 30 новых игр от популярных брендов, франшиз и разработчиков.

Напомним, что подписка на Apple Arcade была запущена в сентябре 2020 года и стоит в Украине $4,99/мес. За эти деньги пользователи iPhone и iPad получают доступ к обширной библиотеке игр, в которых нет рекламы, встроенных покупок и микротранзакций.