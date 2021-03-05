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Редакция Bloomberg раскрыла подробности новой версии Nintendo Switch

5 марта 2021, 17:37

Консоль якобы получит 7-дюймовый дисплей от Samsung, а выход на рынок ожидается до конца 2021 года.

Nintendo Switch
Nintendo Switch Pro выйдет до конца 2021 / Nintendo Life

Сверхуспешная гибридная игровая консоль Nintendo Switch увидела свет четыре года назад, а теперь японская корпорация задумалась о ее обновлении.

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Switch "Pro" выйдет осенью этого года и получит 7-дюймовый дисплей от Samsung, производство которого стартует в начале июня, а для сборки их начнут отправлять примерно в июле.

Разрешение при этом оставят прежним – в портативе консоль будет работать во все тех же 720p, а в стационарном режиме консоль добьется 4К-разрешения. В разговоре с Bloomberg эксперты отметили, что Nintendo отказались от 1080р дисплея в пользу более длительной работы аккумулятора в портативном режиме. Однако, все еще неизвестно – будет ли 4К-разрешение в стационарном режиме нативным, или же полученным с помощью апскейла 1440р.

Игровой консоли Nintendo Switch скоро исполнится четыре года, но ее продажи не демонстрируют никаких признаков замедления и продолжают лишь расти. По состоянию на сегодня это самая продаваемая консоль в мире – Switch лидирует в США на протяжении 26 месяцев подряд, что тоже является абсолютным индустриальным рекордом (предыдущий принадлежал Xbox 360, которая занимала первое место в американском железном чарте 21 месяц).

С момента запуска Nintendo Switch шесть игр преодолели отметку в 20 миллионов единиц: Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pokemon Sword and Shield, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons и Mario Kart 8 Deluxe.

Zelda: Breath Of The Wild 2 - горячо ожидаемый эксклюзив Nintendo Switch

Некоторое время назад проскальзывали слухи, что Sony планирует выпустить новую версию консоли PlayStation 5 уже в конце второй половины 2021 года. Причём речь идёт не о тематических изданиях, вроде PS5 Spider-Man Edition, а другом дизайне и "начинке", вроде уменьшенной, упрощённой и удешевлённой версии, которую многие уже успели окрестить PlayStation 5 Lite.

Предположительно, она станет хорошей альтернативой Xbox Series S. Цифровая версия PS5 с этой миссией явно не справляется, поскольку она на 100 евро дороже Xbox Series S.

Bloomberg Sony Nintendo PlayStation 5
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