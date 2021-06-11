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Apple назвала найкращі мобільні додатки та ігри 2021 року

11 червня 2021, 18:17

Всі вони виділяються на тлі конкурентів класним дизайном і корисними функціями.

Apple Design Award
Оголошено переможців Apple Design Award 2021 / Apple

В рамках конференції для розробників Apple WWDC 2021 оголошено переможців щорічної премії Apple Design Award. Всі вони виділяються на тлі конкурентів класним дизайном і корисними функціями.

В категорії "Інклюзивність" перемогли додаток для перетворення тексту в мову Voice Dream Reader і гра в жанрі пошуку речей HoloVista, в категорії "Захоплення і веселощі" – класний платформер Little Orpheus і мінімалістична гра для дітей Pok Pok Playroom.

Нагороди в розділі "Взаємодія" отримали гра Bird Alone з динамічними звуковими ефектами, використанням тактильного відгуку і паралакса, а також додаток для перегляду погоди Carrot Weather, яке виділяється своїм мультяшним стилем. А ще воно пропонує легко настроюються віджети і циферблати для Apple Watch.

Переможцем у категорії "Суспільна значущість", в якій оцінювалося поліпшення життя людей і висвітлення важливих проблем, став додаток Be My Eyes: допомагає сліпим і слабозорим розпізнавати об'єкти, підбираючи помічників-волонтерів з різних країн світу і використовуючи камеру. Також в цьому розділена відзначена гра Alba, за кожну завантажену копію якої обіцяють посадити одне дерево, аби допомогти відновити ліси Мадагаскару.

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Alba: A Wildlife Adventure / App Store

Найкращі програми в інших категоріях:

  • "Візуальне представлення та графіка": адвенчура Genshin Impact і додаток Loóna, в якому представлена добірка сценаріїв для сну і релаксації;
  • "Інновації": гра League of Legends: Wild Rift і додаток для музикантів NaadSadhana, яке використовує можливості штучного інтелекту.
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League of Legends: Wild Rift / App Store

Переможці Apple Design Award цього року отримають призовий пакет, який включає обладнання компанії і фізичну нагороду у вигляді куба.

Раніше на цьому тижні в сервісі Apple Music з'явилося "просторове аудіо" і Hi-Res звук. Випробувати новинки зможуть користувачі, які встановили останні оновлення iOS, iPadOS і macOS.

Apple
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