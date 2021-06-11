Нужно много всего установить: Apple назвала лучшие приложения и игры 2021

Объявлены победители Apple Design Award 2021 / Apple

В рамках продолжающейся конференции разработчиков Apple WWDC 2021 объявлены победители ежегодной премии Apple Design Award. Все они выделяются на фоне конкурентов классным дизайном и полезными функциями.

В категории "Инклюзивность" победили приложение для преобразования текста в речь Voice Dream Reader и игра в жанре поиска вещей HoloVista, в категории "Восторг и веселье" – увлекательній платформер Little Orpheus и минималистичная игра для детей Pok Pok Playroom.

Награды в разделе "Взаимодействие" получили игра Bird Alone с динамическими звуковыми эффектами, использованием тактильного отклика и параллакса, а также приложение для просмотра погоды Carrot Weather, которое выделяется своим мультяшным стилем. А еще оно предлагает легко настраиваемые виджеты и циферблаты для Apple Watch.

Победителем в категории "Общественная значимость", в которой оценивалось улучшение жизни людей и освещение важных проблем, стало приложение Be My Eyes: помогает слепым и слабовидящим опознавать объекты, подбирая помощников-волонтеров из разных стран мира и используя камеру. Также в этом разделена отмечена игра Alba, за каждую скачанную копию которой обещают посадить одно дерево, чтобы помочь восстановить леса Мадагаскара.

Alba: A Wildlife Adventure / App Store

Лучшие приложения в других категориях:

"Визуальное представление и графика": адвенчура Genshin Impact и приложение Loóna, в котором представлена подборка сценариев для сна и релаксации;

"Инновации": игра League of Legends: Wild Rift и приложение для музыкантов NaadSadhana, которое использует возможности искусственного интеллекта.

League of Legends: Wild Rift / App Store

Победители Apple Design Award этого года получат призовой пакет, который включает оборудование компании и физическую награду в виде куба.

Ранее на этой неделе в сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук. Опробовать новинки смогут пользователи, установившие последние обновления iOS, iPadOS и macOS.