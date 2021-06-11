В Apple придумали, как навсегда избавиться от паролей

Apple начала избавляться от паролей / WWDC 2021

В прошлом году компания Apple представила функцию браузера Safari, благодаря которой войти в свою учётную запись на веб-сайтах можно без пароля, используя лишь Face ID или Touch ID.

Теперь разработчики пошли дальше и представили технологию Passkeys, которая призвана полностью избавить пользователей от паролей в будущем. Для регистрации и входа в учетные записи в различных сервисах будет использоваться Face ID и сканер пальца Touch ID.

Для входа от юзера потребуется только ввести имя пользователя, а ваш iPhone, iPad или Mac сгенерирует уникальный зашифрованный ключ, который сохранится в "Связке ключей iCloud". Он синхронизируется со всеми устройствами Apple и облаком, поэтому в случае утери гаджетов ключ можно без проблем восстановить.

В Apple подчеркивают, что предложенная ими технология обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционными паролями в плане безопасности, так как её невозможно "подсмотреть" или подобрать. Внедрение технологии также не должно составить труда. На старте Passkeys будут работать только при использовании девайсов Apple, однако затем технология может перебраться и на другие устройства.

Сейчас Passkeys тестируют в iOS 15 и macOS 12 Monterey. Для внедрения поддержки технологии разработчикам потребуется адаптировать свой софт, поэтому может пройти еще немало времени до ее широкого распространения. Как говорят в Apple, это лишь первый шаг на пути к многолетней работе по избавлению от паролей.

В декабре 2020-го стало известно о планах Microsoft, связанных с полным отказом от паролей в своей продукции. Подробностей о проекте мало, известно лишь что он будет своего рода менеджером паролей. Ожидается, что все клиенты компании смогут перестать их использовать уже в этом году.