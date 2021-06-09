УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

9 июня 2021, 16:33

Опробовать новинки смогут пользователи, установившие последние обновления iOS, iPadOS и macOS.

Apple
В Apple Music появилась поддержка Lossless и Dolby Atmos / TechGenyz

В прошлом месяце Apple анонсировала поддержку Lossless Audio в сервисе Apple Music. Теперь в сервисе появилась возможность слушать музыку в самом высоком качестве. Также стала доступна функция "пространственного аудио" со стандартом Dolby Atmos.

Для треков с Dolby Atmos сделали отдельный плейлист. Там собраны треки различных исполнителей и жанров. По умолчанию объёмный звук доступен на наушниках AirPods и всех встроенных динамиках последних моделей iPhone, iPad и Mac.

Что касается качества Lossless, на первом этапе пользователям доступны более 20 млн композиций, а до конца года весь каталог из более чем 75 млн треков перейдет на звук без потерь. Послушать музыку в Lossless-формате можно на iPhone, iPad, Mac, и Apple TV 4K. В будущем поддержку добавят и для колонок HomePod и HomePod Mini.

Как включить музыку в высоком качестве:

  • Откройте "Настройки"
  • Перейдите в раздел "Музыка"
  • Выберите "Качество звука"
  • Активируйте переключатель "Аудиофайлы без потерь"

Для проигрывания звука без потерь качества Apple использует собственный кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Повышенное качество доступно в режиме 24 бит на 48 кГц и Hi-Res Lossless до 24 бит при 192 кГц - выбирать советуют отталкиваясь от скорости сети вашего оператора. В последнем случае, чтобы раскрыть весь потенциал, рекомендуется подключить внешнее оборудование, например, цифро-аналоговый преобразователь с USB (DAC).

Обе новые функции доступны бесплатно для всех подписчиков Apple Music.

Apple Music
Сейчас вы просматриваете новость «В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открыткиДень Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Дмитрий Комаров заинтриговал местом для отдыха в 5 выпуске шоу "Мандруємо Україною"Дмитрий Комаров заинтриговал местом для отдыха в 5 выпуске шоу "Мандруємо Україною" Tayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамыTayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамы Почему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженнымиПочему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженными У Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2У Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Последние новости

17:09

Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер

17:06

Мать спала рядом с телом ребенка: на Ровенщине младенец умер страшной смертью Видео

17:04

По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней Видео

17:00

Чемпион мира по высшему пилотажу рассказал мечте вернуться в Крым

16:55

Главный налоговик Днепропетровщины Анна Чуб объяснила новый формат работы налоговой

Реклама
16:54

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

16:42

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

16:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

16:32

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить Видео

16:21

Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин одобрил стратегию внешней политики Украины

16:14

Туристическая жемчужина: в Украине стартовали работы по возрождению "Хортицы"

16:02

В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Видео

15:57

Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

15:50

ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

15:37

В Украину доставили десятки тысяч вакцин Pfizer от коронавируса Видео

15:35

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

15:25

Пригодятся оба. В чем разница между ковид-сертификатом и ковид-свидетельством и как их получить

15:00

На Херсонщине женщину признали в виновной в аварии, в которой погибла ее семья Видео

14:51

Шесть вещей, которые никогда нельзя делать перед пробежкой Видео

14:44

Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

Реклама
14:30

Украинский боксер Хижняк "размазал" россиянина и выиграл квалификацию на ОИ: видео боя

14:21

В Брюсселе суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича с сыном Видео

14:20

Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах Фото

14:12

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

14:10

От завода зависит весь город: как в Авдеевке восстанавливают местный коксохим

14:04

Ляшко рассказал о продлении карантина в Украине Фото

13:46

В магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus Видео

13:31

В страшном ДТП на Херсонщине погиб с семьей известный деятель партии "Свобода" Видео

13:27

Жидкий коллаген: зачем его пить и какие риски Видео

13:19

"Копов вызвала дочь, еще не зная, что папа мертв": за что на Житомирщине расстреляли семью Видео

13:16

В Минкульте окончательно разъяснили насчет концертов Басты и Моргенштерна в Украине Видео

13:01

"Забил до смерти кота": полицейского с Хмельнитчины обвинили в пытках

12:56

Изменения в закон О публичных закупках нужны для строительства Киевской объездной – Варивода

12:24

За камерой был "бомжатник": в РФ "повязали" блогера и антиукраинского пропагандиста Хованского Фото Видео

12:23

Новая функция iOS 15 найдёт даже выключенный или сброшенный iPhone

12:18

Назван процесс, который очищает мозг от токсинов, связанных с болезнью Альцгеймера Видео

12:17

Гендиректор "Метинвеста" сказал, какие объекты по всему миру построены из стали компании

12:01

Погода на Вознесение 2021 подарит украинцам шквалы и град Видео

11:44

Гороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Видео

11:42

"Украина за исключением Донбасса оккупирована Западом": белорусские пропагандисты взбесились в эфире Видео

Реклама
11:16

Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Видео

10:52

Вся Украина "позеленела": карантин ослабят

10:36

Зеленский примерил форму сборной Украины, из-за которой взвыли в России

10:35

Эксперт рассказал, как инвестиции в образование мотивируют людей оставаться в Украине

10:22

Тоннели с золотом и золотые иконы: суд оправдал пойманного на взятке чиновника из Николаева Видео

10:12

Санкции против Беларуси: эксперт объяснил, как нужно срочно реагировать Украине

09:47

В Харькове мужчина швырнул гранату в компанию парней: детали о пострадавших Видео

09:32

Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина – ОП Видео

09:30

Рынок добровольного медицинского страхования в Украине ежегодно растет на около 20% новости компании

09:26

9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять