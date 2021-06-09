В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

В Apple Music появилась поддержка Lossless и Dolby Atmos / TechGenyz

В прошлом месяце Apple анонсировала поддержку Lossless Audio в сервисе Apple Music. Теперь в сервисе появилась возможность слушать музыку в самом высоком качестве. Также стала доступна функция "пространственного аудио" со стандартом Dolby Atmos.

Для треков с Dolby Atmos сделали отдельный плейлист. Там собраны треки различных исполнителей и жанров. По умолчанию объёмный звук доступен на наушниках AirPods и всех встроенных динамиках последних моделей iPhone, iPad и Mac.

Что касается качества Lossless, на первом этапе пользователям доступны более 20 млн композиций, а до конца года весь каталог из более чем 75 млн треков перейдет на звук без потерь. Послушать музыку в Lossless-формате можно на iPhone, iPad, Mac, и Apple TV 4K. В будущем поддержку добавят и для колонок HomePod и HomePod Mini.

Как включить музыку в высоком качестве:

Откройте "Настройки"

Перейдите в раздел "Музыка"

Выберите "Качество звука"

Активируйте переключатель "Аудиофайлы без потерь"

Для проигрывания звука без потерь качества Apple использует собственный кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Повышенное качество доступно в режиме 24 бит на 48 кГц и Hi-Res Lossless до 24 бит при 192 кГц - выбирать советуют отталкиваясь от скорости сети вашего оператора. В последнем случае, чтобы раскрыть весь потенциал, рекомендуется подключить внешнее оборудование, например, цифро-аналоговый преобразователь с USB (DAC).

Обе новые функции доступны бесплатно для всех подписчиков Apple Music.