УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Новое поколение звука: Apple представила крупнейшее обновление сервиса Music

18 мая 2021, 12:34

Apple, как и обещала, радикально обновила свой музыкальный сервис. Теперь в нём есть высококачественное аудио.

Apple Music
Apple представила крупнейшее обновление Music / Apple.com

В следующем месяце сервис Apple Music получит два больших нововведения, о которых компания рассказала сегодня: это поддержка "пространственного аудио" со стандартом Dolby Atmos, а также Losless-аудио.

Что еще более интересно, все это будет доступно без каких-либо надбавок и отдельных подписок к основному тарифу. Apple обещает, что уже с момента выхода обновления в июне в каталоге сервиса будет более 75 миллионов треков в высоком качестве.

У пользователей будет возможность выбрать качество звука для разных типов подключения. Качество Lossless Audio в Apple Music доступно в двух вариантах: 16 бит на 44.1 кГц и 24 бит на 48 кГц. Выбирать советуют отталкиваясь от скорости сети вашего оператора. Чтобы выжать еще большее качество, в настройках появится разрешение Hi-Resolution Lossless: до 24 бит при 192 кГц. В этом случае потребуется внешнее оборудование, включая цифро-аналоговый преобразователь с USB (DAC).

Функция "Пространственного аудио", доступная до этого момента только для некоторых сервисов с кино и сериалами, заработает в Apple Music по умолчанию. Поддерживают ее наушники с чипами Apple H1 и W1 (AirPods, AirPods Pro и AirPods Max), а также актуальная линейка Beats. Объёмный звук также будет доступен на встроенных динамиках последних iPhone, iPad и Mac.

Каталог музыки в высоком разрешении постоянно будут увеличивать, но какими темпами – умалчивается. В компании также пообещали создавать кураторские плейлисты и альбомы с треками в новом формате – их будут помечать специальным бейджем.

Все новые функции появятся в Apple Music в начале июня с обновлением через App Store. Для их работы потребуется iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 и tvOS 14.6.

Apple Music
Сейчас вы просматриваете новость «Новое поколение звука: Apple представила крупнейшее обновление сервиса Music». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Дан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країниДан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни Названы консервы, которые нельзя просто открыть и съестьНазваны консервы, которые нельзя просто открыть и съесть Вещи, которые нужно выбросить из дома после 50 летВещи, которые нужно выбросить из дома после 50 лет Астролог: задача Навального – разобрать Россию на запчастиАстролог: задача Навального – разобрать Россию на запчасти Дело Медведчука грозит Зеленскому серьезным ударом по репутацииДело Медведчука грозит Зеленскому серьезным ударом по репутации

Последние новости

13:45
Создан алгоритм, позволяющий быстро и без ошибок печатать на смартфоне
13:44
"Бабушка Яга": Пугачева без макияжа и в откровенном наряде напугала поклонников
13:43
Гороскоп на завтра 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления Видео
13:41
Боль до тошноты: магнитная буря с 18 мая 2021 набирает силу удара Видео
13:22
Должен сидеть в СИЗО: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука Видео
Реклама
13:20
Как часто нужно менять полотенце: врачи дали ответ Видео
13:00
В Москве допустили рандеву Байдена с Путиным в одной из дипломатических столиц Европы Видео
12:44
Как правильно одеваться после 50 лет: хитрости, которые творят чудеса Видео
12:43
"Будет скользко": синоптик припугнула украинцев грозами и градом Видео
12:34
Новое поколение звука: Apple представила крупнейшее обновление сервиса Music
12:30
В НАТО сообщили, что вблизи Украины остаются десятки тысяч российских военных Видео
12:14
Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса Видео
12:09
Зеленский сделал важное заявление ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Видео
12:01
Что стоит за наездом Зеленского на Кличко мнение
11:54
С Днем ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Фото
11:49
Глава Укравтодора рассказал о программе, которая сшивает восток Украины со страной
11:30
Новая вредоносная программа похищает банковские данные пользователей Android
11:30
Чужие: почему власть решила "слить" нескольких министров
11:23
Когда День вышиванки в 2021 году и как праздновать Фото Видео
11:13
Amazon готовится купить студию-создателя Джеймса Бонда за баснословную суму
Реклама
11:06
В СБУ раскрыли детали обысков в доме Кличко Видео
11:02
Протянул несколько метров по асфальту: в Киеве бетоновоз переехал ребенка на переходе
10:57
Ариана Гранде тайно вышла замуж за агента по недвижимости
10:44
Минздрав обновил зоны карантина: два региона "поменяли цвет" Видео
10:33
Бессонница: помогут эти шесть натуральных средств Видео
10:30
Эксперты раскритиковали законопроект о повышении рентных ставок
10:21
Отставка главы Минздрава: эксперт спрогнозировал, чего ждать от возможного сменщика Степанова Видео
10:21
"Они испугались": Кличко прокомментировал визит правоохранителей в свой дом Видео
10:21
Очередная партия вакцины Pfizer прибыла в Украину Видео
10:19
Названы пять диетических ошибок, которые усиливают тягу к еде Видео
10:13
Бывшая ведущая 1+1 стала спикером Украины на Евровидении 2021
10:01
Симптомы рака: пять ключевых признаков, что головная боль может быть признаком опухоли Видео
09:59
Родителей убил COVID-19: всплыли подробности о подростке, который прыгнул с моста в Киеве Видео
09:58
О Евровидении-2021 и не только: чат с продюсером Денисом Путинцевым
09:52
Как почистить уши быстро и без ватных палочек Видео
09:44
Передозировка витамином D: симптомы и опасные последствия Видео
09:36
К Кличко нагрянули силовики: что известно Видео
09:19
"Украина, пошла ты в ж*пу": в Харькове женщина вместе с детьми публично выбросила украинский паспорт Видео
09:15
Как бросить курить: названы семь наиболее эффективных стратегий Видео
09:09
Финишные 80 километров: как превратить "Северный поток-2" в металлолом мнение
Реклама
08:52
Мерзнете? Вот что ваше тело пытается вам сказать Видео
08:45
Евросоюз на год продлил санкционную удавку для России Видео
08:16
Коронавирус в Украине 18 мая: снизилось число жертв и госпитализированных Видео
08:09
"Все делаю по просьбе Путина и Порошенко": обнародованы новые записи разговоров Медведчука Видео
07:45
Дожди с грозами по всей стране: синоптик уточнила прогноз погоды на сегодня Видео
07:37
В ресторане Киева девушка чуть не откусила мужчине половой орган
07:08
Кандидаты на вылет: что стоит за отставкой ряда министров мнение
07:03
На Львовщине учительница угрожала школьнику ножом и заставила есть бумагу Видео
06:33
СМИ назвали возможное место встречи Байдена и Путина Видео
06:24
Гороскоп на 18 мая 2021 всех знаков Зодиака: роковое совпадение и полный фарт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять