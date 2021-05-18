Новое поколение звука: Apple представила крупнейшее обновление сервиса Music

Apple представила крупнейшее обновление Music / Apple.com

В следующем месяце сервис Apple Music получит два больших нововведения, о которых компания рассказала сегодня: это поддержка "пространственного аудио" со стандартом Dolby Atmos, а также Losless-аудио.

Что еще более интересно, все это будет доступно без каких-либо надбавок и отдельных подписок к основному тарифу. Apple обещает, что уже с момента выхода обновления в июне в каталоге сервиса будет более 75 миллионов треков в высоком качестве.

У пользователей будет возможность выбрать качество звука для разных типов подключения. Качество Lossless Audio в Apple Music доступно в двух вариантах: 16 бит на 44.1 кГц и 24 бит на 48 кГц. Выбирать советуют отталкиваясь от скорости сети вашего оператора. Чтобы выжать еще большее качество, в настройках появится разрешение Hi-Resolution Lossless: до 24 бит при 192 кГц. В этом случае потребуется внешнее оборудование, включая цифро-аналоговый преобразователь с USB (DAC).

Функция "Пространственного аудио", доступная до этого момента только для некоторых сервисов с кино и сериалами, заработает в Apple Music по умолчанию. Поддерживают ее наушники с чипами Apple H1 и W1 (AirPods, AirPods Pro и AirPods Max), а также актуальная линейка Beats. Объёмный звук также будет доступен на встроенных динамиках последних iPhone, iPad и Mac.

Каталог музыки в высоком разрешении постоянно будут увеличивать, но какими темпами – умалчивается. В компании также пообещали создавать кураторские плейлисты и альбомы с треками в новом формате – их будут помечать специальным бейджем.

Все новые функции появятся в Apple Music в начале июня с обновлением через App Store. Для их работы потребуется iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 и tvOS 14.6.