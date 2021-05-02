Apple запустить оновлену підписку зі Hi-Fi звучанням разом з новими Airpods

Коли вийдуть нові AirPods, точно невідомо, але з чуток, це трапиться вже в цьому місяці.
Прем'єра AirPods третього покоління очікувалася 20 квітня в рамках весняного заходу Apple. За кілька годин до його початку в Мережу навіть просочився зовнішній вигляд нових навушників. Однак, компанія так їх і не показала.
Тепер про дату виходу пристрою з'явилися свіжі чутки. Анонімні представники лейблів розповіли музичному виданню Hits Double Daily, що Apple випустить нові Airpods'и в найближчі тижні.
Окрім того, компанія одночасно з цим повинна анонсувати у своєму музичному сервісі Apple Music нову опцію з підвищеною якістю звуку, як це раніше зробили конкуренти з Spotify. При цьому, за словами джерела, вартість підписки після додавання Hi-Fi якості не зміниться – вона як і раніше становитиме $9.99 на місяць в США і 139 грн в Україні.
Відзначимо, що інформація про терміни виходу навушників суперечить даним відомого аналітика Мін-Чі Куо, який відомий точністю своїх прогнозів. Раніше він писав, що Apple не стане поспішати з виходом AirPods 3 і притримає їх на осінь.
Очікується, що AirPods третього покоління похваляться переробленим дизайном, схожим на AirPods Pro, включаючи зменшену довжину стрижнів знизу, а також змінні силіконові насадки для комфортної посадки в вушній раковині. Час автономної роботи складе в районі п'яти годин, а коштувати вони будуть дешевше 200 доларів.
Раніше цього року китайський виробник Meizu випустив копію AirPods Pro за приємною ціною. Крім дизайну, що нагадує навушники від Apple, Meizu Pop Pro пропонують автономність до 20 годин і просунуту систему шумозаглушення.
Купити Meizu Pop Pro можна на різних торгових майданчиках по типу AliExpress від 2100 грн.