Apple запустить оновлену підписку зі Hi-Fi звучанням разом з новими Airpods

Apple готується до швидкого запуску AirPods 3 / Forbes

Прем'єра AirPods третього покоління очікувалася 20 квітня в рамках весняного заходу Apple. За кілька годин до його початку в Мережу навіть просочився зовнішній вигляд нових навушників. Однак, компанія так їх і не показала.

Тепер про дату виходу пристрою з'явилися свіжі чутки. Анонімні представники лейблів розповіли музичному виданню Hits Double Daily, що Apple випустить нові Airpods'и в найближчі тижні.

Окрім того, компанія одночасно з цим повинна анонсувати у своєму музичному сервісі Apple Music нову опцію з підвищеною якістю звуку, як це раніше зробили конкуренти з Spotify. При цьому, за словами джерела, вартість підписки після додавання Hi-Fi якості не зміниться – вона як і раніше становитиме $9.99 на місяць в США і 139 грн в Україні.

Відзначимо, що інформація про терміни виходу навушників суперечить даним відомого аналітика Мін-Чі Куо, який відомий точністю своїх прогнозів. Раніше він писав, що Apple не стане поспішати з виходом AirPods 3 і притримає їх на осінь.

Очікується, що AirPods третього покоління похваляться переробленим дизайном, схожим на AirPods Pro, включаючи зменшену довжину стрижнів знизу, а також змінні силіконові насадки для комфортної посадки в вушній раковині. Час автономної роботи складе в районі п'яти годин, а коштувати вони будуть дешевше 200 доларів.

Можливий дизайн AirPods 3 / LeaksApplePro

Раніше цього року китайський виробник Meizu випустив копію AirPods Pro за приємною ціною. Крім дизайну, що нагадує навушники від Apple, Meizu Pop Pro пропонують автономність до 20 годин і просунуту систему шумозаглушення.

Купити Meizu Pop Pro можна на різних торгових майданчиках по типу AliExpress від 2100 грн.