Apple запустить в Україні програму незалежних сервісних центрів

Як Apple заходитиме в Україну / Reuters

Компанія Apple оголосила про розширення програми Independent Repair Provider, що має істотно полегшити пошук майстерні для ремонту техніки Apple в разі такої необхідності.

Як говориться на сайті компанії, участь у програмі дозволяє ремонтним організаціям отримати доступ до оригінальних запчастин, інструментів та інструкцій, а також безплатне навчання з діагностики та ремонту фірмової техніки.

Коли до програми приєднається Україна?

Раніше програма працювала лише в США, Канаді та Європі. Але тепер Apple розширює сферу дії Independent Repair Provider на чотири десятки додаткових країн. Майстерні в цих країнах зможуть приєднуватися до програми вже в кінці цього тижня.

А до кінця 2021 програма Apple для незалежних постачальників послуг ремонту почне працювати приблизно ще в сотні додаткових країн і територій, включаючи Україну. Однак, більш точні терміни поки не називаються.

Участь у програмі абсолютно безплатна, але є певні вимоги:

компанії-заявники повинні бути офіційно зареєстрованим бізнесом і надати документи, які це підтверджують;

у компанії-заявника має бути Комерційне приміщення для сервісного центру в легкодоступному місці;

компанії-заявники повинні мати сертифікованих технічних фахівців Apple, які будуть виконувати ремонт.

Крім того, учасники програми Independent Repair Provider можуть піддаватися раптовим перевіркам з боку Apple – у разі виявлення на підприємстві неоригінальних запчастин виписується штраф.

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