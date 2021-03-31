Apple запустить в Україні програму незалежних сервісних центрів

Apple розширила зону дії програми незалежних сервісних центрів – тепер вона стане доступна більш ніж у 200 країнах, включаючи Україну.
Компанія Apple оголосила про розширення програми Independent Repair Provider, що має істотно полегшити пошук майстерні для ремонту техніки Apple в разі такої необхідності.
Як говориться на сайті компанії, участь у програмі дозволяє ремонтним організаціям отримати доступ до оригінальних запчастин, інструментів та інструкцій, а також безплатне навчання з діагностики та ремонту фірмової техніки.
Коли до програми приєднається Україна?
Раніше програма працювала лише в США, Канаді та Європі. Але тепер Apple розширює сферу дії Independent Repair Provider на чотири десятки додаткових країн. Майстерні в цих країнах зможуть приєднуватися до програми вже в кінці цього тижня.
А до кінця 2021 програма Apple для незалежних постачальників послуг ремонту почне працювати приблизно ще в сотні додаткових країн і територій, включаючи Україну. Однак, більш точні терміни поки не називаються.
Участь у програмі абсолютно безплатна, але є певні вимоги:
- компанії-заявники повинні бути офіційно зареєстрованим бізнесом і надати документи, які це підтверджують;
- у компанії-заявника має бути Комерційне приміщення для сервісного центру в легкодоступному місці;
- компанії-заявники повинні мати сертифікованих технічних фахівців Apple, які будуть виконувати ремонт.
Крім того, учасники програми Independent Repair Provider можуть піддаватися раптовим перевіркам з боку Apple – у разі виявлення на підприємстві неоригінальних запчастин виписується штраф.
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