УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Творець Days Gone поскаржився, що для Sony оцінки важливіші за продажі

19 квітня 2021, 12:29

За його словами, якщо гра отримає 70 балів, відповідальних за франшизу напевно замінять.

Days Gone
Кадр з Days Gone / Sony

Джон Гарвін, креативний директор і сценарист Days Gone, взяв участь у подкасті Девіда Яффе, де розповів про потенційні причини скасування продовження своєї гри.

Як стало відомо раніше з розслідування Джейсона Шрайера, Гарвін покинув Sony Bend незабаром після виходу Days Gone – щоправда, невідомо, після відмови Sony на продовження або ще й до цього, коли з'явилися перші огляди.

За словами Гарвіна, зараз Sony не готові вкладати сотні мільйонів доларів в гру, що отримає жовту плашку на Metacritic (70-79 балів), навіть якщо вона добре продається. Головне мета – зелена оцінка від преси, а якщо її немає, то на сиквел гри і всесвіт в цілому можна покласти хрест навіть попри її прибутковість. Крім цього, гра повинна відповідати сучасним трендам і течіям – зокрема бути політкоректною. Однак, Джон підкреслив, що це виключно його погляд на ситуацію, а не констатація будь-якої істини.

Цікаво, що свого часу ЗМІ нещадно проїхалися по Days Gone за нібито надмірне фокусування на "білому" гетеросексуальному протагоністові, який намагається знайти і врятувати свою дружину. Також окремим спірним моментом журналісти відзначали той факт, що всі зомбі у світі гри – тільки білі. Втім, останнє було обумовлено сетингом, бо після смерті пігментація шкіри у людей зникала.

Також Гарвін розповів, що розробка гри була дуже важкою, і довгою – вона тривала практично 7 років. І він постійно переробляв, що хоч і подобалося йому як розробнику чогось великого, але це не могло не позначитися на здоров'ї. Під кінець розробки у нього були часті зриви і сварки зі співробітниками.

В цілому, розробник не тримає образу на Sony, зауважив, що частково це його особиста проблема – йому потрібно було робити гру зі ставкою на більш казуальну аудиторію. Їй треба не тільки добре продатися і стати прибутковою, але і бути привабливою для широкої аудиторії. Як вже зазначалося раніше, Days Gone вийшла два роки тому і, попри відмінні продажі, не отримала продовження – за даними ЗМІ, Sony залишилася незадоволена відгуками критиків і затягнутим виробництвом.

Days Gone - трейлер ПК-версії

А для тих, хто пропустив гру свого часу, вже наступного місяця, 18 травня, байкерський зомбі-екшен доїде до ПК. Комп'ютерна версія буде підтримувати ультраширокі монітори, підвищену дальність промальовування і фоторежим з супервисокою роздільну здатність.

В онлайн-магазинах Steam і EGS вже стартували попередні замовлення за 999 грн.

Sony Epic Games Store Steam Days Gone
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворотГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: приємні сюрпризи і грошовий переворот Зеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозиціюЗеленський звернувся до Путіна й озвучив пропозицію Лукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо ДонбасуЛукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо Донбасу Боротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФБоротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФ У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє картиУ Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Останні новини

12:30
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі
12:20
Без транзиту газу тарифи в Україні можуть зрости в 4 рази - Макогон Відео
12:05
Відведення військ Росії від кордонів України: головні факти та реакція Києва і Заходу Відео
12:00
У МОЗ назвали області, де зашкалює кількість пацієнтів з COVID-19 Відео
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
Реклама
11:24
Українців попередили про різке зростання комунальних тарифів: що подорожчає Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
Реклама
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
Реклама
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти