Творець Days Gone поскаржився, що для Sony оцінки важливіші за продажі

Кадр з Days Gone / Sony

Джон Гарвін, креативний директор і сценарист Days Gone, взяв участь у подкасті Девіда Яффе, де розповів про потенційні причини скасування продовження своєї гри.

Як стало відомо раніше з розслідування Джейсона Шрайера, Гарвін покинув Sony Bend незабаром після виходу Days Gone – щоправда, невідомо, після відмови Sony на продовження або ще й до цього, коли з'явилися перші огляди.

За словами Гарвіна, зараз Sony не готові вкладати сотні мільйонів доларів в гру, що отримає жовту плашку на Metacritic (70-79 балів), навіть якщо вона добре продається. Головне мета – зелена оцінка від преси, а якщо її немає, то на сиквел гри і всесвіт в цілому можна покласти хрест навіть попри її прибутковість. Крім цього, гра повинна відповідати сучасним трендам і течіям – зокрема бути політкоректною. Однак, Джон підкреслив, що це виключно його погляд на ситуацію, а не констатація будь-якої істини.

Цікаво, що свого часу ЗМІ нещадно проїхалися по Days Gone за нібито надмірне фокусування на "білому" гетеросексуальному протагоністові, який намагається знайти і врятувати свою дружину. Також окремим спірним моментом журналісти відзначали той факт, що всі зомбі у світі гри – тільки білі. Втім, останнє було обумовлено сетингом, бо після смерті пігментація шкіри у людей зникала.

Також Гарвін розповів, що розробка гри була дуже важкою, і довгою – вона тривала практично 7 років. І він постійно переробляв, що хоч і подобалося йому як розробнику чогось великого, але це не могло не позначитися на здоров'ї. Під кінець розробки у нього були часті зриви і сварки зі співробітниками.

В цілому, розробник не тримає образу на Sony, зауважив, що частково це його особиста проблема – йому потрібно було робити гру зі ставкою на більш казуальну аудиторію. Їй треба не тільки добре продатися і стати прибутковою, але і бути привабливою для широкої аудиторії. Як вже зазначалося раніше, Days Gone вийшла два роки тому і, попри відмінні продажі, не отримала продовження – за даними ЗМІ, Sony залишилася незадоволена відгуками критиків і затягнутим виробництвом.

Days Gone - трейлер ПК-версії

А для тих, хто пропустив гру свого часу, вже наступного місяця, 18 травня, байкерський зомбі-екшен доїде до ПК. Комп'ютерна версія буде підтримувати ультраширокі монітори, підвищену дальність промальовування і фоторежим з супервисокою роздільну здатність.

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