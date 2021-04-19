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Автор Days Gone посетовал, что для Sony оценки критиков важней продаж

19 апреля 2021, 12:29

По его словам, если игра получит 70 баллов, ответственных за франшизу наверняка заменят.

Days Gone
Кадр из Days Gone / Sony

Джон Гарвин, креативний директор и сценарист Days Gone, принял участие в подкасте Дэвида Яффе, где рассказал о потенциальных причинах отмены продолжения своей игры.

Как стало известно ранее из расследования Джейсона Шрайера, Гарвин покинул Sony Bend вскоре после выхода Days Gone – неизвестно, правда, после отказа Sony на продолжение или ещё и до этого, когда появились первые обзоры.

По словам Гарвина, сейчас Sony не готовы вкладывать сотни миллионов долларов в игру, что получит желтую плашку на Metacritic (70-79 баллов), даже если она хорошо продается. Главное цель – зеленая оценка от прессы, а если ее нет, то на сиквел игры и вселенную в целом можно положить крест даже несмотря на то, что она оказалась прибыльной. Помимо этого, игра должна соответствовать современным трендам и течениям – быть политкорректной. Однако, Джон подчеркнул, что это исключительно его взгляд на ситуацию, а не констатация какой-либо истины.

Забавно, что в своё время СМИ нещадно прошлись по Days Gone за фокусирование на "белом" гетеросексуальном протагонисте, что пытается найти и спасти свою жену. Также отдельным спорным моментом журналисты отмечали тот факт, что все зомби в мире игры – только белые. Последнее, к слову, было обусловлено сеттингом, ибо после смерти пигментация кожи у людей исчезала.

Также Гарвин поведал, что разработка игры была очень трудной, и долгой – она длилась практически 7 лет. И он постоянно перерабатывал, что хоть и нравилось ему в качестве создателя чего-то крупного, но это не могло не сказаться на здоровье. Под конец разработки у него были частые срывы и ссоры с сотрудниками.

В целом, разработчик не держит обиду на Sony, отметим, что отчасти это его личная проблема – ему надо было делать игру со ставкой на более казуальную аудиторию. Ей надо не только хорошо продаться и стать прибыльной, но и быть привлекательной для широкой аудитории. Как уже отмечалось ранее, Days Gone вышла два года назад и, несмотря на отличные продажи, не получила продолжение – по данным СМИ, Sony осталась недовольна отзывами критиков и затянутым производством.

Days Gone - трейлер ПК-версии

А для тех, кто пропустил игру в свое время, уже в следующем месяце, 18 мая, байкерский зомби-экшен доедет до ПК. Компьютерная версия будет поддерживать ультраширокие мониторы, повышенную дальность прорисовки и фоторежим с супер-разрешением.

В онлайн-магазинах Steam и EGS уже стартовали предварительные заказы за 999 грн.

Sony Epic Games Store Steam Days Gone
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