ПК-версия Days Gone получила дату выхода и зрелищный трейлер

Days Gone выйдет на PC уже 18 мая / Sony

ПК-версия байкерского экшена Days Gone наконец-то получила дату выхода – 18 мая, вместе с чем в Steam и EGS стартовали предварительные заказы за 999 грн.

Вместе с анонсом Sony показала свежий трейлер зомби-боевика, где уделили внимание особенностям игры на ПК – в том числе улучшенной графике, включая повышенную детализацию мира, увеличенную прорисовку травы и тому подобное.

Напомним, что оригинальный релиз байкерского зомби-экшена на PS4 состоялся 26 апреля 2019 года. Игра получила "смешанные отзывы" от рецензентов различных изданий. Критики хвалили художественное оформление, звуковое сопровождение и реализацию орд зомби. Среди недостатков называются однотипные задания, не совсем удачная структура открытого мира и технические недоработки игры.

В 2019 году студия-разработчик Bend Studio безуспешно пыталась протолкнуть идею Days Gone 2, однако Sony завернула сиквел из-за проблемного производства и низких оценок критиков.

Days Gone - трейлер ПК-версии

А для тех, кто пропустил, ранее в этом месяце состоялся релиз режиссерской версии одной из лучших игр последних лет Disco Elysium. В финальную версию игры добавили новые локации, персонажи и дополнительный сюжетный контент на 150 тысяч слов, а также дублированные диалоги на русский язык.

Все владельцы стандартного издания получат The Final Cut абсолютно бесплатно.