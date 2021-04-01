Режиссерская версия Disco Elysium вышла на ПК и PS4 сразу со скидкой

Disco Elysium - The Final Cut вышла на ПК и PS4 / ZA/UM

Создатели ролевой игры Disco Elysium официально объявили о поступление в продажу режиссёрской версии одной из лучших игр последних лет. Летом тайтл также посетит консоли Xbox и Nintendo Switch.

По случаю выхода расширенной версии игра получила скидку в 20% как на ПК (Steam, EGS, GOG) так и на PS4, где Disco Elysium могут приобрести по сниженной цене подписчики PS Plus. Акция продлится до 9 апреля.

Как было обещано ранее, в финальную версию игры добавили новые локации, персонажи и дополнительный сюжетный контент на 150 тысяч слов, а также дублированные диалоги на русский язык. Кроме того, разработчики из эстонской студии ZA/UM также изменили в игре баланс предметов для лечения и карту мира в журнале, добавили быстрое перемещение, бонусы для одежды и интеграцию Twitch.

Все владельцы стандартного издания получат The Final Cut абсолютно бесплатно.

Напомним, что сюжет Disco Elysium разворачивается вокруг полицейского Гарри Дюбуа, который только вышел из запоя и совершенно не понимает, кто он и что должен делать. Но ему все равно нужно расследовать убийство, в чем мужчине поможет напарник Ким Кацураги.

Игра отличается необычным миром, в котором почти каждый персонаж представляет некую политическую идеологию. Сражений в привычном понимании в Disco Elysium тоже нет, вместо этого все основывается на диалогах и проверке навыков.

Трейлер Disco Elysium The Final Cut

Несколькими днями ранее состоялся релиз новой игры Юсефа Фареса It Takes Two – её уже называют одним из лучших тайтлов 2021. Игру необходимо проходить в исключительно в кооперативе – желательно за одним экраном, поскольку он всегда разделен на две части.

It Takes Two рассказывает о Коди и Мэй, у которых за долгие годы замужества испортились отношения. Их дочь не хочет, чтобы родители расстались, и превращает их в кукол. Они попадают в волшебный мир, где им предстоит справиться с кризисом. Приключенческий платформер заточен исключительно под кооперативное прохождение, а каждый уровень будет уникальным и предложит игрокам новые игровые механики.