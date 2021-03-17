Режиссерская версия Disco Elysium наконец-то получила дату релиза

Disco Elysium: The Final Cut выйдет 30 марта / ZA/UM

Создатели ролевой игры Disco Elysium официально сообщили о том, что релиз режиссёрской версии одной из лучших игр последних лет состоится уже в этом месяце, 30 марта. Летом игра посетит консоли Xbox и Nintendo Switch.

В финальную версию игры добавят новые локации, персонажи и дополнительный сюжетный контент на 150 тысяч слов, а также дублированные диалоги на русский язык. Все владельцы стандартного издания получат The Final Cut абсолютно бесплатно.

Напомним, что сюжет Disco Elysium разворачивается вокруг полицейского Гарри Дюбуа, который только вышел из запоя и совершенно не понимает, кто он и что должен делать. Но ему все равно нужно расследовать убийство, в чем мужчине поможет напарник Ким Кацураги.

Игра отличается необычным миром, в котором почти каждый персонаж представляет некую политическую идеологию. Сражений в привычном понимании в Disco Elysium тоже нет, вместо этого все основывается на диалогах и проверке навыков.

Трейлер Disco Elysium The Final Cut

В начале этого года для оригинальной игры вышел официальный русский перевод. Размер обновления составляет порядка 11,3 мегабайта, а менять язык можно "на лету" прямо во время игры.

Над локализацией трудилась небольшая команда профессионалов, которая перед тем, как приступить к работе провела множество часов в игре. Также заядлые фанаты могут не переживать – локализаторы редактировали текст только если он неправильно работал в самой игре, обсуждая каждое изменение с переводчиками, чтобы сохранить общую стилистику.