Вышла It Takes Two – её уже называют лучшим кооперативом наших дней

Вышла новая игра Юсефа Фареса It Takes Two / EA

Бывший кинорежиссер и создатель адвенчуры Brothers: A Tale of Two Sons Юсеф Фарес объявил о поступление в продажу своего следующего взрывного приключения под названием It Takes Two.

Благо критики от игры уже в восторге: рейтинг под завязку наполненного разнообразными идеями проекта на сайте Metacritic – 90 из 100, а рекомендуют It Takes Two 91% из 48 обозревателей.

В Steam за It Takes Two просят 1199 грн – немало для относительно низкобюджетного произведения, но не стоит забывать, что студия Hazelight не требует от аудитории покупки двух копий ради возможности поиграть вместе: второму игроку достаточно получить приглашение от владельца лицензионной копии. А если полной версии нет ни у кого из товарищей – хотя бы пройти бесплатный первый уровень и проверить, достойна ли игра вложения ваших кровных.

It Takes Two рассказывает о Коди и Мэй, у которых за долгие годы замужества испортились отношения. Их дочь не хочет, чтобы родители расстались, и превращает их в кукол. Они попадают в волшебный мир, где им предстоит справиться с кризисом. Приключенческий платформер заточен исключительно под кооперативное прохождение, а каждый уровень будет уникальным и предложит игрокам новые игровые механики.

It Takes Two продается в Steam и Origin за 1199 грн, в PlayStation Store за 1399 грн и в Microsoft Store за 1199 грн. Подписчики EA Play Pro на PC могут играть бесплатно.

It Takes Two - прохождение

Напомним, что на прошлой неделе состоялся релиз финального дополнения для шутера DOOM Eternal. В новом DLC Палач Рока будет прорываться к последней цитадели ада, чтобы сразиться с самим Тёмным Властелином – самым жестоким обитателем ада.

Пока неизвестно, что планируют делать id Software, Bethesda и Microsoft с DOOM – вторую часть The Ancient Gods рекламировали чуть ли не как финал истории перезапуска 2016 года. Значит ли это, что в следующей DOOM нас ждёт совершенно новый протагонист? Можем только гадать. В течение года игру, кстати, должны выпустить на PS5 и Xbox Series.