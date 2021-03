Состоялся релиз финального дополнения для кровавой DOOM Eternal

Кадр из DOOM Eternal / Cultured Vultures

Компания Bethesda и студия-разработчик id Software официально объявили о выходе второй и заключительной части DOOM Eternal: The Ancient Gods.

20 марта игре исполнится ровно год, так что получается, что второе DLC вышло всего за два дня до годовщины оригинальной игры. В новом DLC Палач Рока будет прорываться к последней цитадели ада, чтобы сразиться с самим Тёмным Властелином – самым жестоким обитателем ада.

Масштабы финала истории явно огромные – судя по вчерашнему трейлеру, поклонников ждёт чуть ли не полномасштабная война с огромными армиями. Дизайн всего и вся при этом всё больше напоминает вселенную Warhammer 40 000. Вместе с этим разработчики масштабно обновили интерфейс, который теперь будет куда лучше информировать о ситуации вокруг. Вдобавок id Software перебалансировала первую часть The Ancient Gods.

Пока неизвестно, что планируют делать id Software, Bethesda и Microsoft с DOOM – вторую часть The Ancient Gods рекламируют чуть ли не как финал саги о Палаче Рока. Значит ли это, что в следующей DOOM нас ждёт совершенно новый протагонист? Можем только гадать. В течение года игру, кстати, должны выпустить на PS5 и Xbox Series.

А тем временем эпическое завершение саги Палача Рока и сражение с Тёмным Лордом уже ждёт игроков на ПК, PS4 и Xbox One. Для всех желающих ознакомиться с Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two доступны следующие предложения:

PS Store - 649 грн

Microsoft Store - 649 грн

Steam - 349 грн

DOOM Eternal: The Ancient Gods - трейлер второй части

А для тех, кто предпочитает атмосферные адвенчуры крушению черепов, на следующей неделе, 26 марта, ожидается премьера милого приключения It Takes Two за авторством Юсефа Фареса, создавшего A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons.

