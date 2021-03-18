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Состоялся релиз финального дополнения для кровавой DOOM Eternal

18 марта 2021, 20:36

Эпическое завершение саги Палача Рока и сражение с Тёмным Лордом уже ждёт игроков на ПК, PS4 и Xbox One.

Doom Eternal
Кадр из DOOM Eternal / Cultured Vultures

Компания Bethesda и студия-разработчик id Software официально объявили о выходе второй и заключительной части DOOM Eternal: The Ancient Gods.

20 марта игре исполнится ровно год, так что получается, что второе DLC вышло всего за два дня до годовщины оригинальной игры. В новом DLC Палач Рока будет прорываться к последней цитадели ада, чтобы сразиться с самим Тёмным Властелином – самым жестоким обитателем ада.

Масштабы финала истории явно огромные – судя по вчерашнему трейлеру, поклонников ждёт чуть ли не полномасштабная война с огромными армиями. Дизайн всего и вся при этом всё больше напоминает вселенную Warhammer 40 000. Вместе с этим разработчики масштабно обновили интерфейс, который теперь будет куда лучше информировать о ситуации вокруг. Вдобавок id Software перебалансировала первую часть The Ancient Gods.

Пока неизвестно, что планируют делать id Software, Bethesda и Microsoft с DOOM – вторую часть The Ancient Gods рекламируют чуть ли не как финал саги о Палаче Рока. Значит ли это, что в следующей DOOM нас ждёт совершенно новый протагонист? Можем только гадать. В течение года игру, кстати, должны выпустить на PS5 и Xbox Series.

А тем временем эпическое завершение саги Палача Рока и сражение с Тёмным Лордом уже ждёт игроков на ПК, PS4 и Xbox One. Для всех желающих ознакомиться с Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two доступны следующие предложения:

DOOM Eternal: The Ancient Gods - трейлер второй части

А для тех, кто предпочитает атмосферные адвенчуры крушению черепов, на следующей неделе, 26 марта, ожидается премьера милого приключения It Takes Two за авторством Юсефа Фареса, создавшего A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons.

Игра рассказывает о Коди и Мэй, у которых за долгие годы замужества испортились отношения. Их дочь не хочет, чтобы родители расстались, и превращает их в кукол. Они попадают в волшебный мир, где им предстоит справиться с кризисом. Приключенческий платформер заточен исключительно под кооперативное прохождение, а каждый уровень будет уникальным и предложит игрокам новые игровые механики.

Bethesda Steam PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series X DOOM id Software It Takes Two
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