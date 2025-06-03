Простая задача ставит в тупик: миллионы людей не могут решить нехитрое уравнение

Главное:
- Простой на первый взгляд математический пример сбивает с толку
- Речь идет о несложной задаче, в которой нет громоздких вычислений
Простой на первый взгляд математический пример сбивает с толку миллионы людей — но сможете ли вы найти правильное решение этого, казалось бы, легкого уравнения?
Речь идет о несложной задаче, в которой нет громоздких вычислений или больших чисел, но, несмотря на это, пользователи соцсетей не могут прийти к единому ответу, пишет Daily Record.
На первый взгляд, выражение выглядит просто: 3×3−3÷3+3, и авторы просят пользователей указать правильный ответ. Как пишут СМИ, чаще всего в комментариях звучали два варианта: 5 и 11.
Многие уверенно отстаивали свою точку зрения, доказывая, почему именно их решение верное. Но, как известно, в математике правильным может быть только один ответ.
Ошибка, которую допускают многие, — это попытка решить выражение по порядку слева направо, не учитывая приоритеты математических операций.
Такой способ решения приведёт к результату 5: сначала 3 умножается на 3 — это 9, затем вычитаем 3 — получаем 6, делим на 3 — выходит 2, и прибавляем 3 — в итоге 5.
Однако этот подход — ошибочный, и всё дело в правилах математического порядка действий.
Согласно этим правилам, умножение и деление выполняются до сложения и вычитания — при этом операции равноправны и идут в том порядке, в котором встречаются слева направо. То же правило применяется к сложению и вычитанию.
Один из пользователей объяснил верный порядок так: "Чтобы корректно решить уравнение, нужно соблюдать порядок действий".
Шаг за шагом это выглядит так:
- Выполняем умножение и деление: 3×3 = 9 и 3÷3 = 1;
- Подставляем полученные значения обратно в выражение: 9 - 1 + 3;
- Выполняем оставшиеся действия по порядку слева направо: 9 - 1 = 8, затем 8 + 3 = 11
- Таким образом, правильный ответ — 11.
Хотя некоторые продолжают настаивать, что результат равен 5, это связано с игнорированием правил порядка математических операций.
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Что известно о Daily Record
Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия.
The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.
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