Авторы Fall Guys представили 4-й сезон: дата выхода и забавный трейлер

4 сезон Fall Guys выйдет 22 марта / Mediatonic

Издательство Devolver Digital совместно с британской студией Mediatonic анонсировали дату выхода 4 сезона нашумевшего хита Fall Guys, который состоится уже на следующей неделе, 22 марта.

Поклонников аркадной королевской битвы через неделю ждут семь новых этапов, море тематических скинов и другие нововведения – всё это в тематике "4041 года". Отсюда и название сезона – Fall Guys 4041.

А меж тем подходит к концу 3-й сезон, посвященный зиме, который стартовал в середине декабря прошлого года. Тогда одним из основным нововведений стал рейтинг корон – абсолютно новый способ зарабатывания наград, чтобы поощрить тех, кто не раз падал и поднимался на пути к победе. По мере продвижения в рейтинге игрокам также открывались множество интересных и очень желанных наград, включая эксклюзивные цвета и узоры,

Недавно создателей Fall Guys купила Epic Games, а разработчики объявили о планах ввести кроссплей, режим "отряд против отряда" и систему аккаунтов из Fortnite и Rocket League. Студия также намекнула, что в будущем Fall Guys может стать условно-бесплатной – без акционных предложений цена на игру варьируется от 275 грн до 489 в зависимости от платформы.

Fall Guys - трейлер 4 сезона

Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаос.

Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.