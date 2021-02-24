Авторы Fall Guys поделилась первыми подробностями четвёртого сезона

Fall Guys - подробности 4 сезона / Mediatonic

Четвертый сезон нашумевшего хита Fall Guys: Ultimate Knockout будет выпущен под названием "Fall Fuys 4041", объявили издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Mediatonic.

Точную дату старта нового сезона ещё не объявили, но учитывая, что каждый из них идёт примерно три месяца, обновление должно появиться довольно скоро, предположительно, в середине марта.

Как нетрудно догадаться из названия, игроков отправят в будущее – наверняка в королевской битве появятся новые тематические уровни, скины и многое другое. По-короткому тизеру можно предположить, что 4-ый сезон привнесет с собой неоновую атмосферу 80-х и новые футуристические костюмы.

Напомним, что прошлый сезон с "зимней" тематикой стартовал в середине декабря прошлого года. В игре появились семь новых уровней и более 30-ти новых костюмов, а также рейтинг корон. А в прошлом месяце в Fall Guys произошёл дьявольский кроссовер с адреналиновым шутером DOOM.за авторством id Software. Среди костюмов геймерами доступен образ Думгая, а также некоторых монстров из вселенной DOOM.

Fall Guys можно купить как на консолях Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Fall Guys - тизер 4 сезона

Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаос.

Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.