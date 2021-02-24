УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Авторы Fall Guys поделилась первыми подробностями четвёртого сезона

24 февраля 2021, 15:54

С началом предстоящего сезона пользователи станут гостями отдалённого будущего, а именно – 4041 года.

fall guys
Fall Guys - подробности 4 сезона / Mediatonic

Четвертый сезон нашумевшего хита Fall Guys: Ultimate Knockout будет выпущен под названием "Fall Fuys 4041", объявили издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Mediatonic.

Точную дату старта нового сезона ещё не объявили, но учитывая, что каждый из них идёт примерно три месяца, обновление должно появиться довольно скоро, предположительно, в середине марта.

Как нетрудно догадаться из названия, игроков отправят в будущее – наверняка в королевской битве появятся новые тематические уровни, скины и многое другое. По-короткому тизеру можно предположить, что 4-ый сезон привнесет с собой неоновую атмосферу 80-х и новые футуристические костюмы.

Напомним, что прошлый сезон с "зимней" тематикой стартовал в середине декабря прошлого года. В игре появились семь новых уровней и более 30-ти новых костюмов, а также рейтинг корон. А в прошлом месяце в Fall Guys произошёл дьявольский кроссовер с адреналиновым шутером DOOM.за авторством id Software. Среди костюмов геймерами доступен образ Думгая, а также некоторых монстров из вселенной DOOM.

Fall Guys можно купить как на консолях Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Fall Guys - тизер 4 сезона

Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаос.

Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.

Steam PlayStation 4 PlayStation 5 Fall Guys
Сейчас вы просматриваете новость «Авторы Fall Guys поделилась первыми подробностями четвёртого сезона». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 приехал в УкраинуБюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 приехал в Украину Отец отключил Интернет игроку в Apex Legends во время матча за выход в финалОтец отключил Интернет игроку в Apex Legends во время матча за выход в финал Встречайте Mate X2 – долгожданный гибкий смартфон нового поколенияВстречайте Mate X2 – долгожданный гибкий смартфон нового поколения Как установить Clubhouse на Android: пошаговая инструкцияКак установить Clubhouse на Android: пошаговая инструкция В Сети появились новые слухи о GTA 6, включая дату релизуВ Сети появились новые слухи о GTA 6, включая дату релизу
Следующий материал

Последние новости

16:19
Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021
16:11
Как правильно варить перловку: самый легкий рецепт Видео
16:10
В Сеть слили новые кадры из фильма Человек-паук 3
16:06
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
15:54
Авторы Fall Guys поделилась первыми подробностями четвёртого сезона Видео
Реклама
15:42
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
15:22
Украина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года Видео
15:21
Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение Видео
15:18
В Украине запретили пассажирские перевозки в регионах красной зоны Видео
15:04
Известный сербский актер получил российское гражданство
15:03
"Азовсталь" потратит на ремонт воздухонагревателей 7 млн долларов
15:03
"Не*рен было столько рожать": водитель маршрутки выгнал на улицу детей-льготников Видео
14:57
Похудение и беременность: как одно влияет на другое Видео
14:52
В Steam появилась страница и системные требования Days Gone Фото
14:45
Украинцев могут обмануть с оплатой нелегальной работы за границей - эксперт
14:38
Жерар Депардье ответил на публичное обвинение в изнасиловании
14:30
В Украине поменяли тарифы на мобильную связь Видео
14:03
Не успевают сжигать тела: Чехия на пороге катастрофы из-за COVID-19 Видео
14:00
Обнародованы тарифы на газ для населения в марте Видео
13:58
Команда мессенджера Telegram выпустила большое обновление: что нового
Реклама
13:57
Кристина Решетник поразила красотой в крошечном бикини
13:52
В Кабмине назвали дату массового повышения пенсий для украинцев Видео
13:26
В Украине сделали первую прививку от коронавируса Видео
13:06
Карантин в Киеве с 24 февраля: что запрещено в столице Видео
13:05
Инвестор Северного потока-2 отказался вкладывать деньги в строительство Видео
12:58
Все владельцы PlayStation 4 и 5 бесплатно получат Ratchet & Clank Видео
12:49
Геращенко рассказал, что сторонники Стерненко искали на Банковой Видео
12:31
Создательница Спіймати Кайдаша показала трейлер фильма Погані дороги Видео
12:30
"Чемодан, вокзал, Россия": в Харькове выгнали с трибуны вещавшего о перевороте депутата ОПЗЖ
12:30
Sony продолжает переносить свои консольные эксклюзивы на ПК Видео
12:12
Неотразимые юбки с запахом взволнуют всех в 2021 году Фото Видео
12:05
Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания Видео
12:04
Украина наглухо закрывается для автомобилей с приднестровскими номерами Видео
11:57
Украинцев на выходных ждут плюсовая температура и снегопады Видео
11:33
Анатолий Анатолич готовится стать отцом третий раз
11:32
Слуга народа резко обошла в рейтинге партий ОПЗЖ и ЕС Видео
11:15
Чем здоровые легкие отличаются от легких курильщика Видео
10:57
Социологи озвучили новый президентский рейтинг Зеленского Видео
10:57
В СНБО объявили о хакерской атаке из России, аналогичной удару по Solarwinds в США Видео
10:55
Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март Видео
Реклама
10:49
Ксения Мишина смешным видео подтвердила участие в Липсинк баттл на 1+1 Видео
10:28
Почему санкции против Медведчука могут Зеленскому вылезти боком мнение
10:15
Стало известно условие отправки школьников на дистанционное обучение Видео
10:15
На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса - Степанов Видео
10:10
Штрафы за батареи на балконах и магниты на счетчиках: в Украине создают новую "кормушку"
09:53
Россия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины Видео
09:46
Иран "запутывал следы" в деле о крушении Боинга МАУ - докладчик ООН Видео
09:45
У Поляковой снова обвалился потолок после шикарного ремонта Видео
09:43
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
09:39
В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять