В магазине Epic Games Store началась раздача новой игры

Новая бесплатная игра в EGS / Wargame: Red Dragon

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска.

Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза. Успейте забрать, раздача продлится до 11 марта.

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в Surviving Mars – это научно-фантастический симулятор градостроительства, в котором вам предстоит колонизировать Марс и выжить в этих условиях. Выращивайте собственную еду, добывайте минералы или просто расслабьтесь у барной стойки после тяжелого рабочего дня. Однако важнее всего поддерживать жизнеспособность колонистов. На незнакомой новой планете справиться с этой задачей будет непросто.

Напомним, что параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Трейлер Wargame: Red Dragon

Вчера компания Epic Games объявила о покупке издательства Tonic Games Group, частью которого является британская студия Mediatonic – создатели нашумевшего хита Fall Guys: Ultimate Knockout.

Представители студии отметили, что игра по-прежнему будет доступна в Steam и PS Store, а все последующие обновления будут выходить и там. Летом игру также выпустят на Nintendo Switch, Xbox Series и Xbox One.