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Epic Games покупает студию Mediatonic – создателей хитового Fall Guys

3 марта 2021, 16:00

Разработчики обещают, что королевская битва останется доступна для покупки в Steam и PS Store,

fall guys
Epic Games купила создателей Fall Guys / The Verge

Компания Epic Games объявила о покупке издательства Tonic Games Group, частью которого является британская студия Mediatonic – создатели нашумевшего хита Fall Guys: Ultimate Knockout.

Представители студии отмечают, что игра по-прежнему будет доступна в Steam и PS Store, а все последующие обновления будут выходить и там. Летом игру также выпустят на Nintendo Switch, Xbox Series и Xbox One.

Вместе с этим Mediatonic хочет внедрить в Fall Guys некоторые функции, доступные в Fortnite и Rocket League – например, систему аккаунтов, кроссплей и режим "отряд против отряда". Студия также намекнула, что в будущем Fall Guys может стать условно-бесплатной – без акционных предложений цена на игру варьируется от 275 грн до 489 в зависимости от платформы.

В настоящий момент в стенах студии ведется работа над четвертым сезоном Fall Guys, пользователи которого станут гостями отдалённого будущего, а именно – 4041 года. Точную дату старта нового сезона ещё не объявили, но учитывая, что каждый из них идёт примерно три месяца, обновление должно появиться довольно скоро, предположительно, в середине марта.

Напомним, что Fall Guys – это мега-популярная многопользовательская онлайн-битва без правил с участием до 60 игроков и лишь одним победителем, которому удастся пробиться к финишу сквозь нарастающий хаос. Игра предлагает несколько различных режимов с совершенно разными условиями. Впрочем, основная цель всегда одна – остаться как можно выше, чем все остальные игроки, что принесет корону и победу в раунде.

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают приключенческую хоррор-стратегию Sunless Sea от студии Failbetter Games.

В Sunless Sea игрок принимает на себя роль капитана парохода, который плавает по подземному морю, посещая различные острова и стараясь не погубить свою команду и себя.

Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X Epic Games Fall Guys
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