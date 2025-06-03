"Имеет статус выше моего": Ризатдинова сделала громкое заявление о личной жизни

Анна Ризатдинова знает, какой мужчина должен быть рядом с ней.

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Анна Ризатдинова о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Вы узнаете:

Анна Ризатдинова дала новое интервью

Свободно ли ее сердце

Украинская художественная гимнастка и бронзовый призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова рассказала, как слаживается ее личная жизнь.

В интервью Главреду Ризатдинова поделилась, что она сознательно не имела отношений с мужчинами во время спортивной карьеры, поскольку ей это мешало бы завоевать медаль.

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"У меня не было отношений - я сама сознательно отказалась от любых отношений с мужчинами. Вообще, я впервые поцеловалась уже после Олимпиады. Это было мое собственное решение - я считала, что отношения мне будут мешать. На весах была олимпийская медаль, и я четко осознавала: я не готова променять ее на отношения", - отметила спортсменка.

Анна Ризатдинова / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

Сейчас Анна не состоит в отношениях, но у нее есть некоторые требования к будущему избраннику.

Анна Ризатдинова / фото: instagram.com, Анна Ризатдинова

"Пока мое сердце свободно. Пока что... Сейчас в моей жизни нет никого, но я могу сказать одно: за последнее время я очень глубоко проработала себя - и продолжаю это делать. Сейчас я четко понимаю, какой мужчина мне нужен. Это должна быть сильная личность - духовно и морально. Человек, который имеет статус выше моего, который реализован, уверен в себе и сильнее меня. Только тогда, я верю, появится настоящий баланс. Ведь, по правде говоря, очень непросто найти кого-то, когда ты - сильная женщина, которая еще и самостоятельно воспитывает ребенка", - добавила Ризатдинова.

Анна Ризатдинова / инфографика: Главред

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Кто такая Анна Ризатдинова? Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

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