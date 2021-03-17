Финал саги Думслеера: датирован выход финального DLC для DOOM Eternal

Сага Думслеера закончится уже завтра / id Software

Вторая и заключительная часть DOOM Eternal: The Ancient Gods обзавелась сочным трейлером. Погрузиться в новую историю о Палаче Рока можно будет уже завтра – в этот день добавка посетит консоли PlayStation и Xbox, а также ПК.

Как гласит описание видео, вторая часть DOOM Eternal: The Ancient Gods станет "эпическим завершением саги о Палаче Рока". Значит ли это, что в следующей DOOM нас ждёт совершенно новый протагонист? Можем только гадать.

Само дополнение проведет игроков по новым локациям и даст опробовать еще один вид оружия, Молот Стражей. Сражаясь с прислужниками Темного Владыки, неукротимому истребителю демонов также предстоит столкнуться с несколькими новыми монстрами – они мелькают в трейлере.

Вы отвергли богов и пробудили древнее зло. Теперь вы должны собрать все разбросанные армии Стражей, взять в осаду последнюю цитадель ада, прорваться через стены этой крепости и сразиться с самим Темным Владыкой. На кону, ни что иное, как судьба вселенной! Ваша война с адом закончится здесь.

Напомним, что релиз самой игры DOOM Eternal состоялся 20-го марта 2020 года для консолей PlayStation и Xbox, а также ПК. В роли Палача Рока игрокам предстоит освободить Землю и уничтожить как можно больше отродий.

DOOM Eternal: The Ancient Gods - трейлер второй части

Ранее на этой неделе десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass – от классических Doom до современных Wolfenstein, Dishonored, Prey и первой The Evil Within.

Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. За 15 долларов в месяц пользователь получает доступ к сотням игр Xbox, среди которых каждый третий – проекты ААА-уровня.