"Одна из лучших игр 2021 года" – появились обзоры It Takes Two

Критики в восторге от It Takes Two / Юсеф Фарес

Вчера спало эмбарго на публикацию обзоров It Takes Two – следующего взрывного приключения студии Юсефа Фареса, создавшего A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons.

Критики и обычные геймеры в восторге от игры и ставят ей очень высокие баллы. Средний балл на агрегаторе Metacritic варьируется от 84 до 90, в зависимости от платформы, а некоторые даже успели окрестить игру одной из лучших, выпущенных в этом году.

Игра рассказывает о Коди и Мэй, у которых за долгие годы замужества испортились отношения. Их дочь не хочет, чтобы родители расстались, и превращает их в кукол. Они попадают в волшебный мир, где им предстоит справиться с кризисом. Приключенческий платформер заточен исключительно под кооперативное прохождение, а каждый уровень будет уникальным и предложит игрокам новые игровые механики.

Игру можно проходить на одном устройстве или в онлайн-режиме It Takes Two стартует уже завтра, 26 марта на ПК (Steam, Origin), PlayStation и Xbox. Для игры вдвоём достаточно одной копии – в комплекте идёт пропуск для напарника.

Трейлер It Takes Two

Ранее стало известно, что канадская студия-разработчик EA Motive взялась за известный бренд издателя – возможно, за Dead Space, фанаты которой уже не первый год штурмуют соцсети издателя в надежде хотя бы на ремастер культовой научно-фантастической трилогии.

Среди других кандидатов – Mirror's Edge и SSX. Обе франшизы получили хорошую прессу и умудрились полюбиться даже тем геймерам, которые прежде нос воротили от продукции Electronic Arts. Среди других известных брендов ЕА стоит отметить Command and Conquer, Medal of Honor и Burnout, но на стратегию и гонку от Motive вряд ли стоит рассчитывать.