Один з творців Відьмака 3 показав свою нову гру в слов'янському сетингу

Анонсовано гру Gord від продюсера The Witcher 3 / Covenant

Студія Covenant, заснована колишнім продюсером Відьмака 3, зараз працює над новою стратегією, з елементами темного фентезі та слов'янського сетингу, під назвою Gord.

Днями розробники презентували перший геймплейний ролик і відкрили сторінку в магазині Steam. За першими враженнями, гра нагадує суміш Frostpunk і Cities: Skylines.

Суть Gord – виживати і розвивати своє поселення. Розробники обіцяють різноманітні квести, механіки хвороб і психічного здоров'я, а також заклинання і систему "сценаріїв", де можна налаштувати гру під себе, вибравши типи ворогів, цілі і погодні умови.

Окрім основної сюжетної кампанії гравців чекають побічні місії, випадкові зустрічі і процедурно генеруються сценарії випробувань. А розшукуючи сторінки Літопису, гравці зможуть більш детально перейнятися історією всесвіту Gord і таємницями світу заборонених земель.

Гра вийде у 2022 році – точної дати поки немає. Ймовірно, спочатку вона з'явиться в ранньому доступі Steam, але плани розробників можуть змінитися.

Трейлер Gord

Що ж стосується повноцінної нової гри по "Відьмаку", то, на думку аналітиків, її вихід очікується тільки в кінці 2025-го, за яким підуть два платних Доповнення кожні шість місяців

Багато шанувальників вважають, що Відьмак 4 може бути зосереджена на Цирі – одного з ключових персонажів сюжетної лінії Відьмак 3: Дике полювання і головний мотив для Геральта йти далі. Що примітно, Даг Кокл, який подарував голос білому Вовку, також погодився з тим, що Цірі повинна стати новою героїнею Відьмака 4, хоча сам він поки нічого не знає про це.