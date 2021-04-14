Автор Ведьмака 3 показал свою новую игру в славянском сеттинге

Анонсирована игра Gord от продюсера The Witcher 3 / Covenant

Студия Covenant, основанная бывшим продюсером Ведьмака 3, сейчас работает над новой стратегией, с элементами тёмного фэнтези и славянского сеттинга, под названием Gord.

На днях разработчики представили первый геймплейный ролик и открыли страницу в магазине Steam. По первым впечатлениям, игра напоминает смесь Frostpunk и Cities: Skylines.

Суть Gord – выживать и развивать свое поселение. Авторы обещают разнообразные квесты, механики болезней и психического здоровья, а также заклинания и систему "сценариев", где можно настроить игру под себя, выбрав типы врагов, цели и погодные условия.

Помимо основной сюжетной кампании игроков ждут побочные миссии, случайные встречи и процедурно генерируемые сценарии испытаний. А разыскивая страницы Летописи, игроки смогут более детально проникнуться историей вселенной Gord и тайнах мира запретных земель.

Игра выйдет в 2022 году – точной даты пока нет. Вероятно, вначале она появится в раннем доступе Steam, но планы разработчиков могут измениться.

Трейлер Gord

Что же касается полноценной новой игры по "Ведьмаку", то, по мнению аналитиков, ее выход ожидается только в конце 2025-го, за которым последуют два платных дополнения каждые шесть месяцев

Многие поклонники считают, что Ведьмак 4 может быть сосредоточена на Цири – одного из ключевых персонажей сюжетной линии Ведьмак 3: Дикая Охота и главный мотив для Геральта идти дальше. Что примечательно, Даг Кокл, подаривший голос Белому Волку, также согласился с тем, что Цири должна стать новой героиней Ведьмака 4, хотя сам он пока ничего не знает об этом.