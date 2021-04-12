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Поклонники "Ведьмака 3" выпустили продолжение культовой игры

12 апреля 2021, 17:39

Геральта ждёт новое приключение, связанное с вампиршей Орианой.

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt
Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt Red

Группа энтузиастов выпустила отдельный квест для игры The Witcher 3 под названием "Незабываемая Ночь". Этот пользовательский квест продолжает историю Орианны после событий финального дополнения "Кровь и Вино".

По словам создателей, "Незабываемая Ночь" – это совершенно новое приключение с новыми и старыми персонажами. Оно включает в себя новые сценарии, заставки, озвучку, ассеты и особую награду.

Кроме того, мод поддерживает русский язык (субтитры), а для его прохождения рекомендуется прокачать Геральта до 50 уровня. Для тех, кто не справился с какой-то из частей требований, авторы приготовили специальное сохранение – но предупредили, что неизбежны некоторые спойлеры о судьбе Орианы. Скачать "Незабываемую Ночь" можно с Nexus Mods после предварительной авторизации.

В настоящий момент на оригинальный "Ведьмак 3" со всеми дополнениями действует 80% скидка в магазине PlayStation – сейчас он стоит 269 грн со скидкой, тогда как его полная цена после 29 апреля увеличится до 1349.

Что же касается полноценной новой игры по "Ведьмаку", то ее выход ожидается только в конце 2025-го. По мнению аналитиков, если онлайн-составляющая Киберпанка 2077 окажется успешной, то CD Projekt Red также займется созданием полноценной многопользовательской игры во вселенной "Ведьмака". Ее представят на рубеже 2026/2027 годов.

Многие поклонники считают, что Ведьмак 4 может быть сосредоточена на Цири – одного из ключевых персонажей сюжетной линии Ведьмак 3: Дикая Охота и главный мотив для Геральта идти дальше. Что примечательно, Даг Кокл, подаривший голос Белому Волку, также согласился с тем, что Цири должна стать новой героиней Ведьмака 4, хотя сам он пока ничего не знает об этом.

The Witcher 3: Wild Hunt
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