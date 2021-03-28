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Огромный мод Morrowind Rebirth для TES III получил свежее обновление

28 марта 2021, 17:20

В 2017-м году Rebirth назвали одной из лучших модификаций на ModDB.

Morrowind Rebirth
Глобальный мод Morrowind Rebirth обновился до версии 5.4 / Bethesda

Автор мода Morrowind Rebirth улучшает старушку The Elder Scrolls: Morrowind много лет, а недавно к нему вышло обновление 5.4, которое внесло множество изменений и улучшений в модификацию.

Этот мод полностью перерабатывает оригинальную игру – улучшает графику, геймплей и левелдизайн, исправляет баги и повышает детализацию. В 2017 году Rebirth назвали одной из лучших модификаций на ModDB.

В свежем обновлении автор под псевдонимом trancemaster_1988 добавил новых NPC, броню, оружие, существ, артефакты и даже возможность покупать дома, как в Skyrim. При этом, в отличие от Skywind, в котором игру переносят на движок Skyrim, здесь движок остался прежний, олдовый.

Завтра моду исполняется уже 10 лет, в честь этого и выходит большое обновление. При этом автор не собирается его забрасывать, поэтому скоро выйдет ещё больше обновлений, дополировывающих и так прекрасную игру. Чем не повод перепройти?

Скачать мод можно здесь: скачать Morrowind Rebirth 5.4.

Morrowind Rebirth - трейлер версии 5.0, которая вышла в мае 2019 года

Ранее мы сообщали, что авторы глобального мода для Skyrim приступили к созданию самостоятельной коммерческой игрой.

Enderal: Forgotten Stories – одной из самых популярных глобальных модов на Скайрим, который даже спустя 10 лет после релиза не перестает быть лакомым кусочком для затейливых моддеров.

The Elder Scrolls
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