Авторитетний інсайдер підтвердив головну здогадку щодо нового iPhone

Apple випустить "найчорніший" iPhone 13 Pro / Reuters

Ще в березні повідомлялося, що один з забарвлень iPhone 13 Pro буде матового чорного кольору, який буде відрізнятися від графітового кольору iPhone 12 Pro.

Свіжа інформація з цього приводу надійшла від інсайдера і журналіста Макса Вайнбаха, редактора відомого ресурсу XDA Developers. Він стверджує, що вже цієї осені компанія розширить палітру кольорів корпусу старших моделей iPhone, "повернувшись до витоків" і пофарбувавши гаджети в насичений чорний колір.

Згідно з джерелом, модель iPhone 13 Pro може бути доступна в оригінальному відтінку чорного, який буде значно темніше актуальних варіантів Space Gray і Graphite. Щоб дати більш точне уявлення відносно використовуваного відтінку, Інсайдер навіть навів шістнадцятковий код забарвлення апарату – #121212.

Таким чином, Apple може випустити гаджет, корпус якого буде значно темніше будь-якого з актуальних смартфонів бренду. Інсайдер також підкреслив, що покриття корпусу iPhone 13 Pro отримає матоване покриття. Для рамки з нержавіючої сталі використовують нову технологію покриття, яка зменшить кількість видимих відбитків пальців і слідів бруду, а також усуне проблему з відшаруванням фарби.

Як вже неодноразово говорилося, Apple готує чотири смартфони: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і 13 Pro Max. Корпуси всіх версій отримають плоскі бічні грані, а розташування об'єктивів тильного модуля практично не зміниться. Головною відмінністю новинок від попередників стане більш просунутий набір сенсорів камер.

Найпомітнішою зміною в дизайні iPhone 13 буде зменшений по ширині розмір вирізу для Селфі-датчика і системи розпізнавання обличчя Face ID. Крім того, нові Айфони отримають підтримку Always-On Display (завжди включений екран) з зображенням корисної інформації на заблокованому екрані.

З чуток, TSMC вже почала випуск процесорів A15 для iPhone 13, а прем'єра новинок на цей раз відбудеться в традиційні терміни – у вересні.