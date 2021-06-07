Авторитетный инсайдер подтвердил главную догадку о новом iPhone

Apple выпустит "самый черный" iPhone 13 Pro / Reuters

Еще в марте сообщалось, что один из окрасов iPhone 13 Pro будет матового чёрного цвета, который будет отличаться от графитового цвета iPhone 12 Pro.

Свежая информация по этому поводу поступила от инсайдера и журналиста Макса Вайнбаха, редактора известного ресурса XDA Developers. Он утверждает, что уже этой осенью компания расширит палитру расцветок корпуса старших моделей iPhone, "вернувшись к истокам" и окрасив гаджеты в насыщенный чёрный цвет.

Согласно источнику, модель iPhone 13 Pro может быть доступна в оригинальном оттенке чёрного, который будет значительно темнее актуальных вариантов Space Gray и Graphite. Чтобы дать более точное представление об используемом оттенке, инсайдер даже привёл шестнадцатеричный код расцветки аппарата – #121212.

Таким образом, Apple может выпустить гаджет, корпус которого будет значительно темнее любого из актуальных смартфонов бренда. Инсайдер также подчеркнул, что покрытие корпуса iPhone 13 Pro получит матированное покрытие. Для рамки из нержавеющей стали используют новую технологию покрытия, которая уменьшит количество видимых отпечатков пальцев и следов грязи, а также устранит проблему с отслоением краски.

Как уже неоднократно говорилось, Apple готовит четыре смартфона: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Корпуса всех версий получат плоские боковые грани, а расположение объективов тыльного модуля практически не изменится. Главным отличием новинок от предшественников станет более продвинутый набор сенсоров камер.

Самым заметным изменением в дизайне iPhone 13 будет уменьшенный по ширине размер выреза для селфи-датчика и системы распознавания лица Face ID. Кроме того, новые Айфоны получат поддержку Always-On Display (всегда включенный экран) с отображением полезной информации на заблокированном экране.

По слухам, TSMC уже начала выпуск процессоров A15 для iPhone 13, а премьера новинок на этот раз состоится в традиционные сроки – в сентябре.