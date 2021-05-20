Творці Back 4 Blood показали ігрових персонажів кооперативного зомбі-шутера

Кадр з Back 4 Blood / Turtle Rock Studios

Студія Turtle Rock Studios, творці всесвітньо відомої серії кооперативних ігор Left 4 Dead, оприлюднили новий трейлер зомбі-шутера Back 4 Blood, який коротко знайомить із зав'язкою гри і персонажами.

Попри назву, їх виявилося вісім. Кожен з персонажів унікальний і володіє власним набором умінь, що роблять його вкрай корисним для команди в цілому.

Back 4 Blood – це шутер, який продовжує ідеї, закладені в Left 4 Dead, на зразок орд чудовиськ, ШІ-режисера, що робить кожне проходження унікальним, і тісній прив'язці до кооперативу. Ігрова механіка також не зазнає змін – гравцям все також треба пересуватися в кампаніях від точки A до точки Б, підбираючи зброю для вбивства зомбі.

Вихід гри відбудеться 12 жовтня на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а також персональних комп'ютерах в Steam і EGS. Трохи раніше розробники розповіли про систему карток, яка лягла в основу всієї гри.

Трейлер головних героїв Back 4 Blood

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