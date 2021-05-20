Авторы Back 4 Blood представили игровых персонажей кооперативного зомби-шутера

Кадр из Back 4 Blood / Turtle Rock Studios

Студия Turtle Rock Studios, создатели всемирно известной серии кооперативных игр Left 4 Dead, обнародовали новый трейлер зомби-шутера Back 4 Blood, который вкратце знакомит с завязкой игры и персонажами.

Попреки названию, их оказалось восемь. Каждый из персонажей уникален и обладает собственным набором умений, делающих его крайне полезным для команды в целом.

Back 4 Blood – это шутер, продолжающий идеи, заложенные в Left 4 Dead, вроде орд чудовищ, ИИ-режиссера, делающего каждое прохождение уникальным, и тесной привязке к кооперативу. Игровая механика также не претерпит изменений – игрокам всё также надо передвигаться в кампаниях от точки A до точки Б, подбирая оружие для убийства зомби.

Выход игры состоится 12 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также персональных компьютерах в Steam и EGS. Чуть ранее авторы рассказали о системе карточек, которая легла в основу всей игры.

Трейлер главных героев Back 4 Blood

Ранее мы собрали интересную рекомендацию о лучших играх, в которых вы можете почувствовать себя в образе отвязного рокера, мчащегося на своём байке по бескрайней дороги приключений.