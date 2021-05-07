Авторы Back 4 Blood рассказали о системе карт в шутере и "ИИ-режиссёре"

Back 4 Blood - трейлер системы карт / Turtle Rock

Студия Turtle Rock Studios, создатели всемирно известной серии кооперативных игр Left 4 Dead, показали новый трейлер кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood, посвященный внутриигровой карточной системе.

Благодаря этой системе игроки могут создавать колоды с различными преимуществами, меняющимися в ходе игры, к примеру баффы персонажа или карты с отрицательным влиянием на геймплей.

Для Back 4 Blood разработчики улучшили ИИ-режиссёра, который будет отслеживать действия, решения и уровень здоровья каждого члена команды и соответствующим образом менять условия на уровне. Каждый матч будет начинаться с подбора колоды. Сначала Режиссёр выдаёт врагам мутации и выставляет условия прохождения. После этого игроки выбирают собственные карты с экипировкой, бонусами и перками.

Разработчики вводят эту систему, чтобы добавить стратегический элемент и повысить реиграбельность. Во время прохождения пользователи смогут выполнять особые условия и получать новые карты: некоторые из них можно использовать при последующих прохождениях, другие будут открывать косметические предметы вроде уникальных обликов персонажей или раскрасок оружия.

Релиз Back 4 Blood запланирован на 12 октября, а открытое бета-тестирование игры проведут летом 2021-го.

Как работает система карт в Back 4 Blood

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