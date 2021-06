Все, що потрібно знати про четвертий сезон Black Ops Cold War і Warzone

Кадр з Call of Duty: Warzone / Infinity Ward

На церемонії відкриття Summer Game Fest 2021 стало відомо, що четвертий сезон Call of Duty: Black Ops Cold War і Call of Duty: Warzone стартує вже на цьому тижні. Тепер Activision поділилася подробицями нового сезону, який розпочнеться 17 червня.

Варто почати з того, що розробники знову змінили Верданск, щоправда, не так кардинально. На карті з'явиться нова локація, де можна буде досліджувати уламки супутника, а також якісь таємничі червоні двері. Крім того, автори знову змінили ГУЛАГ, а тепер гравці будуть сходитися на зменшеній версії класичної карти Hijacked.

Зрозуміло, що зі стартом четвертого сезону в Call of Duty: Warzone з'явиться і нова зброя. У відеогру додадуть ручний кулемет MG 82 (на старті), штурмова гвинтівка C58 (на старті), гвоздемет (на старті), пістолет-кулемет ОЦ-9 (в сезоні) і холодна зброя Булава (в сезоні). Також в Call of Duty: Warzone заглянуть і нові оперативники: Шакал з ОВС (на старті), а також Салах і Уівер з НАТО (в сезоні).

Втім, найцікавішим нововведенням може стати поява мотоцикла в цій популярній королівській битві. Загалом розробники відзначили його маневровість і швидкість (найшвидший в грі), а також додали, що він володіє унікальними характеристиками, такими як зчеплення коліс, ковзання, дрифт і нахил, що дозволить виконувати трюки в повітрі.

Мотоцикл / фото портал Call of Duty

У Black Ops Cold War пройде обмежене за часом подія "Жорстка посадка" з пошуком і захопленням станцій зв'язку для отримання ексклюзивних нагород, з'являться 3 нових виконавців, зокрема один зі штабу "Реквієму", 5 нових видів зброї, 4 мультиплеєрні карти, новий мультиплеєрний режим, 2 старі-нові легенди і новий регіон для зомбі-режиму.

З цікавого ще варто відзначити, що в грі залишається і ммарочос Nakatomi Plaza, щоправда, без відповідного брендування. Також на старті сезону у відеогрі буде доступний режим Resurgence Mini, а трохи пізніше Payload. З повним списком всіх оновлень і змін в Black Ops Cold War і Warzone можна ознайомитися з цією посиланням.

Трейлер четвертого сезону в Call of Duty: Warzone

Нагадаємо, що перша Call of Duty вийшла в жовтні 2003 року, а остання на цю мить – Call of Duty: Black Ops Cold War – в листопаді минулого року. З урахуванням спін-оффів і ремастерів франшиза налічує більше ніж 30 релізів. Раніше повідомлялося, що нову частину серії під назвою Call of Duty: WWII Vanguard випустить Sledgehammer – вона буде присвячена Другій світовій війні.