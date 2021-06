Все, что нужно знать о четвёртом сезоне Black Ops Cold War и Warzone

Кадр из Call of Duty: Warzone / Infinity Ward

На церемонии открытия Summer Game Fest 2021 стало известно, что четвёртый сезон Call of Duty: Black Ops Cold War и Call of Duty: Warzone стартует уже на этой неделе. Теперь Activision поделилась подробностями нового сезона, который начнётся 17 июня.

Стоит начать с того, что разработчики снова изменили Верданск, правда, не так кардинально. На карте появится новая локация, где можно будет исследовать обломки спутника, а также какие-то таинственные красные двери. Кроме того, авторы вновь изменили ГУЛАГ, а теперь игроки будут сходиться на уменьшенной версии классической карты Hijacked.

Понятно, что со стартом четвертого сезона в Call of Duty: Warzone появится и новое оружие. В видеоигру добавят ручной пулемёт MG 82 (на старте), штурмовая винтовка C58 (на старте), гвоздемёт (на старте), пистолет-пулемет ОЦ-9 (в сезоне) и холодное оружие Булава (в сезоне). Также в Call of Duty: Warzone заглянут и новые оперативники: Шакал из ОВД (на старте) и Салах и Уивер из НАТО (в сезоне).

Правда, самым интересным нововведением может стать появление мотоцикла в этой популярной королевской битве. В целом разработчики отметили его маневренность и скорость (самый быстрый в игре), а также добавили, что он обладает уникальными характеристиками, такими как сцепление колес, скольжение, дрифт и наклон, что позволит выполнять трюки в воздухе.

Мотоцикл / Фото портал Call of Duty

В Black Ops Cold War пройдёт ограниченное по времени событие "Жёсткая посадка" с поиском и захватом станций связи для получения эксклюзивных наград, появятся 3 новых исполнителя, в том числе один из штаба "Реквиема", 5 новых видов оружия, 4 мультиплеерные карты, новый мультиплеерный режим, 2 вернувшихся легенды и новый регион для зомби-режима.

Из интересного еще стоит отметить, что в игре остается и небоскреб Nakatomi Plaza, правда, без соответствующего брендирования. Также на старте сезона в видеоигре будет доступен режим Resurgence Mini, а чуть позже Payload. С полным списком всех обновлений и изменений в Black Ops Cold War и Warzone можно ознакомиться по этой ссылке.

Трейлер четвертого сезона в Call of Duty: Warzone

Напомним, что первая Call of Duty вышла в октябре 2003 года, а последняя на данный момент – Call of Duty: Black Ops Cold War – в ноябре прошлого года. С учетом спин-оффов и ремастеров франшиза насчитывает более 30 релизов. Ранее сообщалось, что новую часть серии под названием Call of Duty: WWII Vanguard выпустит Sledgehammer – она будет посвящена Второй мировой войне.