В Activision поделились планами по развитию серии Call of Duty

Анонс новой "колды" будет ближе к релизу / Activision

Генеральный директор серии Call of Duty Роб Костич в интервью VentureBeat рассказал о смене стратегии в отношении популярной серии шутеров от первого лица.

До этого новые части серии презентовались в мае, к сентябрю выпускалась бета-версия, а в октябре/ноябре игроки получали уже полноценную версию проекта– теперь же анонс игры сдвинется ближе к дате релиза.

На это, среди всего прочего, повлиял успех ивентов Warzone и Black Ops Cold War. Последнюю представили в конце августа прошлого года и тизерили как раз через события в вышедшей игре – "маркетинг Call of Duty изменился – теперь важно привлекать сообщество к участию...".

Издательство хочет предоставлять игрокам возможность самим исследовать и открывать новый контент в Call of Duty в процессе игры. Работа над такими ивентами доставляет удовольствие разработчикам, подчеркнул Костич. Тем более Call of Duty для многих уже стала ежегодной покупкой без раздумий – как новая FIFA. Для издателя важнее постоянно держать эту аудиторию "в тонусе".

Напомним, что первая Call of Duty вышла в октябре 2003 года, а последняя на данный момент – Call of Duty: Black Ops Cold War – в ноябре прошлого года. С учетом спин-оффов и ремастеров франшиза насчитывает более 30 релизов. Ранее сообщалось, что новую часть серии под названием Call of Duty: WWII Vanguard выпустит Sledgehammer – она будет посвящена Второй мировой войне.

Трейлер второго сезона Call of Duty: Black Ops Cold War

Что же касается главного конкурента "колды" в лице Battlefield, ранее стало известно, что над новой частью работает самая большая команда в истории серии, а анонс обещают "совсем скоро".

Electronic Arts позиционирует следующую часть Battlefield как "игру нового поколения". В данный момент проект находится на стадии ежедневного тестирования. Игроков ждёт "невиданный масштаб, тотальная война, безумные и невероятные моменты, судьбоносные разрушения и массивные сражения с небывалым количеством игроков и беспорядков".