Студия DICE официально рассказала о Battlefield 6

Battlefield 6 - самая большая и эпичная игра в серии / EA

Оскар Габриэльсон, генеральный менеджер DICE, в блоге компании EA поделился крупицами подробностей о следующей номерной части Battlefield, анонс которой обещают "совсем скоро". Точной даты от не назвал, но сказал, что игра для ПК и консолей выйдет до конца 2021.

Оскар добавил, что над ней работает "самая большая команда в истории серии". В производстве помогает не только Criterion, которой пришлось заморозить новую Need for Speed, но и коллеги из Лос-Анджелесского подразделения DICE.

Electronic Arts позиционирует следующую часть Battlefield как "игру нового поколения". В данный момент проект находится на стадии ежедневного тестирования. Игроков ждёт "невиданный масштаб, тотальная война, безумные и невероятные моменты, судьбоносные разрушения и массивные сражения с небывалым количеством игроков и беспорядков".

Больше информации о Battlefield 6:

Battlefield 6 вернется к современному сеттингу;

Исходя из секретных координат в тизере c EA Play, которые вели к Казахстану на Google Maps. Можно предположить, что именно эта страна станет местом действия для одной из карт в игре;

В игру введут обновляющиеся карты. Пока что непонятно, как эта фича будет работать – возможно, каждый матч локация будет рандомно собираться из разных модулей. Но скорее всего, в игру введут систему ивентов (на подобии Fortnite), после которых внешний вид карт будет навсегда изменяться;

В самих боях смогут участвовать одновременно от 16 до 128 человек;

Боевой пропуск с косметическими предметами "наконец-то" доберется и до BF6;

Новая часть будет поддерживать кросс-плей между всеми платформами;

Появятся кланы до 100 человек с чатом, испытаниями и т.д;

В 2022 году может выйти бесплатная королевская битва в духе Warzone.

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года выйдет новая часть Call of Duty. Однако никакой другой информации о проекте нет, включая сведения о студии-разработчике.