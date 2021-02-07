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Blizzard объявила, что Overwatch 2 и Diablo IV не выйдут в 2021-м

7 февраля 2021, 18:35

Зато, по слухам, фанатам стоит ждать Diablo Immortal, ремастер Diablo II и перезапуск World of Warcraft: The Burning Crusade.

Diablo
Overwatch 2 и Diablo IV не выйдут в 2021 году / Blizzard

В рамках квартального отчета игровой гигант Activision Blizzard подтвердил, что Overwatch 2 и Diablo IV не выйдут в этом году – так что ждём их не раньше 2022-го, на который компания планирует новые крупные проекты.

Компания в свою очередь рапортует об увеличении прибыли и росте выручки. Самой успешной франшизой стала Call of Duty, новая часть которой будет выпущена в конце 2021 года.

Релиз Diablo Immortal также запланирован на 2021 год. В рамках отчёта была отмечена важность мобильных проектов для компании. В данный момент Blizzard работает над несколькими условно-бесплатными мобильными играми во вселенной Warcraft.

Ожидается, что подробности будут раскрыты в ходе фестиваля BlizzConline, первая трансляция с которого начнётся 20 февраля в полночь по киевскому времени. Сначала разработчики покажут кое-что новое, а потом в течение трёх часов будут проходить параллельные трансляции по разным франшизам на шести разных каналах.

Второй день BlizzConline стартует 20 февраля в 22:00 по Киеву. На нескольких каналах Blizzard сфокусируются на сообществе игроков и их выдающихся творениях. А ещё в этом месяце компании исполняется 30 лет, и по этому поводу разработчики подготовили тематические наборы для своих игр.

Где смотреть BlizzConline

Шоу будет абсолютно бесплатным для всех пользователей. Посмотреть его целиком можно будет на сайте BlizzCon, на шести канал по разным франшизам, а также на Twitch и YouTube. Русские субтитры в наличии, а более подробное расписание появится уже скоро.

В настоящий момент в сервисе Epic Games Store бесплатно отдают Metro: Last Light. Украинский шутер доступен в улучшенном издании Redux, в котором были убраны все ошибки и баги, присутствующие в оригинальной версии. Сюжет остался тем же, что и в оригинальной версии, и не был подвергнут изменениям.

Забрать тайтл можно до 11-го февраля 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придет Halcyon 6 – космическая ролевая стратегия, которая сможет порадовать фанатов FTL насыщенными тактическими сражениями неожиданными сюжетными поворотами.

Overwatch Blizzard Diablo 4 Diablo Immortal
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