Electronic Arts отложила новую часть серии Need for Speed

EA отложила Need for Speed до 2022 года

Следующий Need For Speed официально перенесён на 2022 год – сейчас Criterion работают вместе с DICE над новым Battlefield в современном сеттинге, который должен выйти до конца этого года.

Лаура Миле, директор студии EA, рассказала, что на фоне работы в условиях пандемии коронавируса, переназначение Criterion – наиболее рациональное решение, так как новоприобретенная Codemasters уже работает как минимум над одной гоночной игрой (скорее всего, новой F1).

"У Battlefield всё отлично. Это хорошая игра с невероятным потенциалом. Команда усердно трудилась и, несмотря на работу из дома, достигла значительного прогресса. Создавать игры на удалёнке непросто и команда немного устала", – добавила Миле. Кроме того, она отметила, что NFS не планируют отдавать в руки Codemasters – у неё хватает своих серий.

Данное решение выглядит весьма оправданным – новая часть Need for Speed не будет соревноваться с грядущим релизом от Codemasters, а сама Criterion уже работала с DICE над Star Wars: Battlefront, Star Wars: Battlefront 2 и королевской битвой Firestorm для Battlefield V.

Что же касается новой части Battlefield, то презентация игры состоится этой весной, а уже осенью 2021 она должна будет выйти. Ожидается, что проект будет адаптирован под консоли нового поколения и задействовать весь их потенциал.

Студия-разработчик DICE в свою очередь обещает вернуться к масштабным и реалистичным битвам, взять всё лучшее из старых частей и вывести это на новый уровень, а также уделить особое внимание консолям нового поколения. После неудачи Battlefield V, которая вышла в 2018 году, а уже летом 2020 её перестали поддерживать новым контентом (при этом EA не выполнили множество своих же обещаний), фанаты настроены весьма скептически. Также, по заявлениям студии, разработка игры опережает расписание, так что релиз может состояться даже немного раньше.

Need for Speed Heat – последняя на сегодняшний день игра в серии NFS

А для тех, кто соскучился по драйвовым симуляторам, на следующей неделе состоится релиз Forza Horizon 4 в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Это первая часть гоночной серии Microsoft, которая появится в онлайн-магазине Valve.

C первого же дня вы сможете докупить весь дополнительный контент, который вышел на платформах Microsoft до этого – все предложения будут аналогичны ассортименту Microsoft Store. Кроме того, покупатели в Steam смогут играть с владельцами Xbox Series и Xbox One, а также Windows 10-версии для Microsoft Store.