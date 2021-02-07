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Стали известны новые подробности о шестой части Battlefield

7 февраля 2021, 17:35

Будем надеяться, рекламная компания новой части известной серии шутеров будет более удачной, чем у Battlefield 1.

Battlefield 6 выйдет до конца 2021 года / EA

По информации инсайдера Тома Хендерсона, в новой части Battlefield разработчики планируют улучшить ставшую традиционной для серии механику разрушения. Впервые они создадут незаскриптованные разрушения небоскребов.

Сообщается, что практически все объекты в игре будут полностью разрушаемы, при этом падать здания будут не по скриптам, а уникально, в зависимости от нанесённых им повреждений.

Иными словами, можно будет уничтожить практически все здания, кроме самых важных. Таким образом у игроков появится совершенно новый элемент тактики на поле боя. Ранее Хендерсон также сообщал, что следующая часть франшизы предложит сражения на картах до 128 человек. Информация подтвердилась в официальном анонсе: геймеров ждут "полномасштабные битвы с самым большим числом игроков в истории серии".

Сейчас о Battlefield 6 известно очень мало. Недавно генеральный директор EA Эндрю Уилсон заявил, что полноценная презентация игры состоится этой весной, а уже осенью 2021 она должна будет выйти. По словам издателя, проект будет адаптирован под консоли нового поколения и задействовать весь их потенциал.

Студия-разработчик DICE в свою очередь обещает вернуться к масштабным и реалистичным битвам, взять всё лучшее из старых частей и вывести это на новый уровень, а также уделить особое внимание консолям нового поколения. После неудачи Battlefield V, которая вышла в 2018 году, а уже летом 2020 её перестали поддерживать новым контентом (при этом EA не выполнили множество своих же обещаний), фанаты настроены весьма скептически.

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Больше инсайдов о Battlefield 6:

  • Отряды буду состоять из 4 бойцов и смогут объединяться во взводы под командованием одного игрока. ;
  • На выбор предложат стандартные классы: штурмовик, поддержка, инженер и разведчик.
  • В игре появится сезонный пропуск и некий "бесплатный контент". Вероятно, им станет режим королевской битвы, о котором инсайдер упоминал в своих предыдущих сообщениях.
  • Новая часть будет поддерживать кросс-плей между всеми платформами.

Напомним, что последняя часть в серии – Battlefield V – вышла 4-го сентября 2018 года и получила довольно смешанные отзывы, так как имела ряд технических недостатков и мало контента на момент своего релиза. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Battlefield V

Electronic Arts PlayStation 5 Xbox Series X Battlefield
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