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Инсайдер рассказал, когда ждать The Elder Scrolls VI и Fallout 5

29 января 2021, 17:06

Для фанатов обеих франчайзов есть как и хорошие, так и плохие новости.

Инсайдер рассказал, когда ждать TES VI и Fallout 5 / Bethesda

На фоне печальных новостей, которые поклонникам ролевой серии The Elder Scrolls принёс отраслевой инсайдер Тайлер МакВикер, всё-таки проблеснул какой никакой, а лучик чего-то приятного.

Печаль заключается в том, что по его словам выход горячо ожидаемой ролевой игры TES VI предвидится лишь во второй половине этого десятилетия – а стало быть раньше 2026 года игру ждать не стоит.

Когда Bethesda впервые анонсировала The Elder Scrolls VI на игровой выставке Е3 2018, она, по словам Тайлера, и сама не представляла даты выпуска игры, и только сейчас сроки обрели приблизительность. Напомним, что ранее Bethesda недвусмысленно намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls. Предположительно, новым местом действия станет ещё не представленная в серии локация – в частности, ей может стать континент Атмора, расположенный севернее Тамриэля.

Приятным же является долгожданный анонс новой главы во Вратах Обливиона – The Elder Scrolls: Online. Глава будет носить название Blackwood и включит в себя всю территорию от имперского города Лейавин, до мрачных болот аргонианских земель – в общем, будет где разгуляться. Релиз главы намечен на июнь 2021 года.

The Elder Scrolls Online – трейлер приключения "Врата Обливиона"

Любителям Fallout придётся ждать 5-ю часть ещё дольше. По словам инсайдера, релиз Fallout 5 состоится только в начале следующего десятилетия, не раньше. Ожидается, что к тому времени нынешние консоли "нового поколения" постареют и практически исчерпают свой жизненный цикл, а им на смену встанут совершенно неизвестные сегодня устройства.

В настоящий же момент Bethesda активно работает над научно-фантастической ролевой игрой Starfield, которая, как ожидается, выйдет до TES 6. О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Известно, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda.

Неделей ранее студия MachineGames, отвечавшая за последние игры серии Wolfenstein, представила первый тизер грядущей игры про Индиану Джонса, исполнительным продюсером которой выступит глава компании Bethesda Game Studios Тодд Говард

Официального названия игры в тизере не показали, однако, как стало известно из официального пресс-релиза, игра расскажет полностью оригинальную, отдельную историю, действие которой происходит на пике карьеры знаменитого искателя приключений, впервые появившись на экранах в далеком 1981 году.

Bethesda Fallout The Elder Scrolls
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